Ρονάλντο – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Επέστρεψε στις προπονήσεις μετά την τιμωρία

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Έρικ Τεν Χαγκ συναντήθηκαν στο Κάρινγκτον το πρωί της Τρίτης, προκειμένου να μιλήσουν, σε μια προσπάθεια να βρουν μια λύση που θα δώσει τέλος στην «τιμωρία» του Πορτογάλου σούπερ σταρ από την ομάδα. Το χάσμα μεταξύ τους φαίνεται πως γεφυρώθηκε, με τον Πορτογάλο διεθνή να επιστρέφει άμεσα στις προπονήσεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τον αγώνα της Πέμπτης με τη Σερίφ για το Europa League. Υπενθυμίζεται ότι ο επιθετικός προπονείται μόνος αφού αρνήθηκε να μπει ως αλλαγή απέναντι στην Τότεναμ, στον αγώνα της προηγούμενης εβδομάδας. Δηλαδή, αγνόησε την απόφαση του προπονητή του και πήρε τον δρόμο προς τα αποδυτήρια του «Ολντ Τράφορντ» πριν το σφύριγμα της λήξης.

Σύμφωνα με το gazzetta, ο τελευταίος γύρος συνομιλιών μεταξύ των δύο ανδρών ήταν προγραμματισμένος για σήμερα και είχε αίσιο τέλος, με τον Ολλανδό προπονητή να κάνει πίσω και να καλεί ξανά τον Κριστιάνο στην ομάδα. Ωστόσο, φαίνεται πως ο Έρικ Τεν Χαγκ είχε θέσει ως απαραίτητη προϋπόθεση ο Ρονάλντο να παραδεχτεί ότι έκανε λάθος, όταν αποχώρησε εκνευρισμένος από τον αγώνα.

