Κριστιάνο Ρονάλντο – Τότεναμ: Τι δήλωσε ο Τεν Χαγκ για τον αποκλεισμό του Πορτογάλου

Απαντώντας με ένα ξερό «ναι» στη σχετική ερώτηση, ο Ερικ Τεν Χαγκ επιβεβαίωσε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο αρνήθηκε να μπει ως αλλαγή στο παιχνίδι της Τετάρτης (19/10) με την Τότεναμ. «Είμαι ο προπονητής, είμαι ο υπεύθυνος για την κουλτούρα εδώ και οφείλω να θέσω κάποια στάνταρ και κάποιες αξίες και να τις ελέγχω» δήλωσε ο τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, προσθέτοντας ότι η… απομόνωση του Ρονάλντο «… θα είναι χρόνος για να σκεφτεί ο ίδιος, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι. Το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα και πρέπει να πληροίς κάποια στάνταρ. Κι εγώ είμαι υποχρεωμένος να τα ελέγχω».

Ο 37χρονος Ρονάλντο, ο οποίος αναζήτησε -μάταια- το καλοκαίρι οδό διαφυγής από το «Ολντ Τράφορντ», αντέδρασε στη μη χρησιμοποίησή του στο ματς με την Τότεναμ, αποχωρώντας επιδεικτικά προς τα αποδυτήρια, λίγα λεπτά πριν την ολοκλήρωση του αγώνα. Κάτι ανάλογο είχε συμβεί και το καλοκαίρι, σε ένα φιλικό με τη Ράγιο Βαγεκάνο, με τον Τεν Χαγκ να επισημαίνει ότι τότε «του είπα ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι η δεύτερη φορά, οπότε υπάρχουν συνέπειες».

"There has to be consequences. It is important for the attitude and mentality of the group". pic.twitter.com/pExifE8LKW

Erik ten Hag: "Yes, Cristiano Ronaldo refused to come on against Tottenham". 🚨🔴 #MUFC

Ο Πορτογάλος επιθετικός αποκλείστηκε από την αποστολή της Γιουνάιτεντ για το σημερινό ντέρμπι με την Τσέλσι, όμως ο Ολλανδός τεχνικός αρνήθηκε ότι η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί το τέλος της δεύτερης θητείας του στους «κόκκινους διαβόλους». «Η ανακοίνωση (σ.σ. του συλλόγου) είναι ξεκάθαρη. Παραμένει ένας σημαντικός παίκτης της ομάδας. Είναι απώλεια, αλλά είναι σημαντικό για την συμπεριφορά και τη νοοτροπία της ομάδας» κατέληξε ο Τεν Χαγκ.

Erik Ten Hag told Cristiano Ronaldo to warm up.

In the 87th minute, he subbed on Elanga for Sancho leaving Ronaldo on the bench.

Frustrated by the act, Ronaldo walked out of the pitch in the 88th minute.

Who's to blame here? #MUNTOTpic.twitter.com/OM02vIUk3D

