Ρονάλντο – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Εκτός αποστολής από μεγάλο ντέρμπι

Τραυματισμός ή μήπως… τιμωρία για τη στάση του στο ματς με την Τότεναμ; Ο Έρικ Τεν Χαγκ είχε προαναγγείλει πως θα ασχοληθεί με το θέμα του Κριστιάνο Ρονάλντο μετά τη νίκη της Γιουνάιτεντ επί των Spurs στο «Ολντ Τράφορντ» και είναι πιθανό πλέον να αντικρίζουμε το αποτέλεσμα της μεταξύ τους συνομιλίας. Όπως ανακοινώθηκε επίσημα από τους Κόκκινους Διάβολους ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν θα βρεθεί στην αποστολή για το επικείμενο ντέρμπι απέναντι στην Τσέλσι, δίχως να αναφέρεται ο λόγος πίσω από αυτή την απόφαση. «Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν θα είναι μέρος της αποστολής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το Σαββατιάτικο παιχνίδι απέναντι στην Τσέλσι για την Premier League. Η υπόλοιπη ομάδα είναι πλήρως επικεντρωμένη στην προετοιμασία για την αναμέτρηση» ήταν η ανακοίνωση του κλαμπ.

Την ίδια ώρα η «Daily Mail» αποκαλύπτει πως ο Κριστιάνο αρνήθηκε να περάσει ως αλλαγή στο ματς με την Τότεναμ και πλέον προπονείται μόνος του στην ομάδα ως αποτέλεσμα της ρήξης των σχέσεων του με τον Έρικ Τεν Χαγκ. Όπως είναι γνωστό ο Πορτογάλος διεθνής επιθετικός στον αγώνα της Κυριακής (16/10) με την Τότεναμ (2-0), όπου έμεινε στον πάγκο, αποχώρησε ενοχλημένος για τα αποδυτήρια, μετά από την απόφαση του Έρικ τεν Χαγκ να μην τον χρησιμοποιήσει καθόλου και να βάλει στο ματς τους Έρικσεν και Ελάνγκα στο 87’, ενώ είχε σηκωθεί για προθέρμανση. Ενώ όλοι υπέθεσαν ότι πήγε στα αποδυτήρια για να περιμένει τους υπόλοιπους όταν ολοκληρωθεί ο αγώνας, δημοσιεύματα στην Αγγλία ανέφεραν πως μάζεψε τα πράγματά του και αποχώρησε γρήγορα από το «Ολντ Τράφορντ».

