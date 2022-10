Βρετανία – πρωθυπουργός: Σε απόσταση αναπνοής από το “τιμόνι” της χώρας ο Σούνακ

Ο Μπόρις Τζόνσον αποσύρθηκε από την κούρσα για την ηγεσία των Συντηρητικών στη Βρετανία και την ανάληψη της πρωθυπουργίας, αφήνοντας τον Ρίσι Σούνακ σε απόσταση αναπνοής από το να γίνει πρωθυπουργός. Αφού ανώτεροι Συντηρητικοί προειδοποίησαν ότι η επιστροφή του Τζόνσον θα οδηγούσε σε χάος μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ο πρώην πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι δεν έχει την υποστήριξη αρκετών βουλευτών για να ηγηθεί ενός ενωμένου κόμματος. Ο Τζόνσον, ο οποίος δεν ξεκίνησε ποτέ επίσημα την εκστρατεία του, δήλωσε το βράδυ της Κυριακής ότι πίστευε ότι θα μπορούσε να προσφέρει μια νίκη των Συντηρητικών το 2024, αλλά σε ό,τι αφορά την υποψηφιότητα τώρα είπε ότι «απλά δεν είναι το σωστό που πρέπει να κάνει» και «δεν είναι η κατάλληλη στιγμή».

Σε ένα tweet λίγο αργότερα, ο Σούνακ δήλωσε ότι η Βρετανία είναι ευγνώμων στον Τζόνσον για το Brexit και το πρόγραμμα εμβολιασμού για την Covid-19, αλλά και για την αντιμετώπιση του Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την εισβολή στην Ουκρανία. «Παρόλο που αποφάσισε να μη θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για πρωθυπουργός, ελπίζω πραγματικά να συνεχίσει να συμβάλλει στη δημόσια ζωή στο εσωτερικό και στο εξωτερικό», ανέφερε στο tweet ο Σούνακ. Η Πένι Μόρντοντ δήλωσε για την απόσυρση του Τζόνσον: «Ο Μπόρις Τζόνσον έβαλε τη χώρα πάνω από το κόμμα και το κόμμα πάνω από τον εαυτό του. Εργάστηκε για να εξασφαλίσει την εντολή και την πλειοψηφία που απολαμβάνουμε τώρα».

Η κίνηση του Τζόνσον αυξάνει την πίεση στην Πένι Μόρντοντ, την τρίτη υποψήφια στην κούρσα, να αποσυρθεί και να αποδεχθεί ότι ο Σούνακ είχε την υποστήριξη της κοινοβουλευτικής ομάδας, με σχεδόν τους μισούς βουλευτές να τον υποστηρίζουν. Η ίδια είχε μόνο 30 υποστηρικτές που έχουν δημόσια εκφράσει τη στήριξή τους στο πρόσωπό της μέχρι το βράδυ της Κυριακής -70 λιγότερους από τον αριθμό που απαιτείται για να μπει στο ψηφοδέλτιο και να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος. Ο Σούνακ, ο οποίος ήρθε δεύτερος στην κούρσα εναντίον της Λιζ Τρας το καλοκαίρι, συγκέντρωσε υποψηφιότητες κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, από δεξιούς όπως η Kemi Badenoch και η Suella Braverman, μέχρι πιο κεντρώες προσωπικότητες όπως ο Jeremy Hunt, ο ΥΠΟΙΚ, και ο Grant Shapps, ο υπουργός Εσωτερικών.

Το βράδυ της Κυριακής τον βρήκε με περισσότερους από 165 υποστηρικτές, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Nadhim Zahawi, ο οποίος λίγες ώρες νωρίτερα είχε προαναγγείλει την επιστροφή αυτού που αποκάλεσε «Τζόνσον 2.0». Μια πηγή προσκείμενη στον Σούνακ δήλωσε ότι «δεν θεωρεί τίποτα δεδομένο». «Ο Ρίσι θα συνεχίσει να μιλάει με τους συναδέλφους του αύριο (σ.σ.: σήμερα) το πρωί, πριν από την κατάθεση των εγγράφων υποψηφιότητας, και θα συζητήσει πώς θα ενώσει καλύτερα το κόμμα και θα πάει τη χώρα μπροστά», δήλωσε η ίδια πηγή. Αν τα καταφέρει ο ινδουιστής Σούνακ, θα γίνει ο πρώτος μη λευκός πρωθυπουργός της Βρετανίας, ενώ εάν αυτό γίνει σήμερα, θα συμπέσει με την Ημέρα του Ντιβάλι, μια μεγάλη ινδουιστική γιορτή.

The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.

That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.

I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK

— Rishi Sunak (@RishiSunak) October 23, 2022