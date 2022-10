Ομιλία Σούνακ: «Σαν πολιτικό ρομπότ με ξύλινο λόγο» – Πώς τη σχολίασαν τα ΜΜΕ

Ποικίλα σχόλια δέχθηκε η πρώτη ομιλία του Ρίσι Σούνακ ως επικεφαλής του κόμματος των Συντηρητικών στη Βρετανία. Η σύντομη ομιλία του Σούνακ, που αποτέλεσε μάλιστα την πρώτη δημόσια ομιλία του ως ηγέτη των Τόρηδων, αλλά και από την παραίτηση της Λιζ Τρας, οδήγησε σε έντονο σχολιασμό από ΜΜΕ αλλά και χρήστες των social media.

Η βρετανική εφημερίδα «The Guardian» έγραψε μετά την πρώτη ομιλία του Ρίσι Σούνακ: «Αυτό οριακά μπορεί να θεωρηθεί ομιλία. Ο τρόπος που μίλησε ο Σούνακ ήταν ξύλινος και το περιεχόμενο δεν ξεπέρασε το κλισέ. Αλλά ο φόρος τιμής του στην Τρας ήταν γενναιόδωρος και η αναφορά του στην ”ακεραιότητα και ταπεινότητα” υποδηλώνει ότι εξακολουθεί να θέλει να δείξει ότι σηματοδοτεί μια αποχώρηση από τον Μπόρις Τζόνσον, καθώς και από την Τρας».

Η ανταπόκριση του «Sky News» χαρακτήρισε τον Σούνακ, με αφορμή την πρώτη αυτή ομιλία του, ως «πολιτικό ρομπότ».

«Φάνηκε ότι ο κύριος Σούνακ διάβαζε από αυτόματο υποβολέα και σταμάτησε για μια ελαφρώς αμήχανη παύση στο τέλος της δήλωσής του. Η σύντομη ομιλία του Σούνακ ήταν σαν να παρακολουθείς ένα πολιτικό ρομπότ», ανέφερε το δίκτυο «Sky News» και τόνισε ότι ο νέος ηγέτης των Συντηρητικών θα αναγκαστεί στο μέλλον, με τον νέο του ρόλο, να «μπει στα φώτα της δημοσιότητας», αφού δεν θα έχει τον Μπόρις Τζόνσον για «ανθρώπινη ασπίδα».

Το «Sky News» προσθέτει ότι ο Ρίσι Σούνακ «θα πρέπει να δείξει τον χαρακτήρα του λίγο περισσότερο».

Rishi Sunak's first speech after being confirmed as new PM was over within 90 seconds – but he still had time for an incredibly awkward pause once he finished speaking pic.twitter.com/Unc8kbkm8m

«Η πρώτη ομιλία του Ρίσι Σούνακ, αφού επιβεβαιώθηκε ότι θα γίνει ο νέος πρωθυπουργός, τελείωσε μέσα σε 90 δευτερόλεπτα -αλλά και πάλι βρήκε χρόνο για μια απίστευτα αμήχανη παύση, καθώς σταμάτησε να μιλά».

Παράλληλα, η «The Mirror» πραγματοποιεί διαδικτυακή δημοσκόπηση στο Twitter, στην οποία απευθύνει το εξής ερώτημα: «Αισθάνεστε αισιόδοξοι με τον Ρίσι Σούνακ ως νέο πρωθυπουργό;»

Ναι: 25.9%

Όχι, να γίνουν γενικές εκλογές τώρα: 64.7%

Δεν είμαι σίγουρος: 9.3%

Τα σχόλια στο Twitter δεν χαρίστηκαν στον Ρίσι Σούνακ, αφού αρκετοί ήταν αυτοί που έσπευσαν μετά την ομιλία του να επικρίνουν τον τρόπο με τον οποίο μίλησε και να σταθούν στην προαναφερθείσα παύση που έκανε ο νέος επικεφαλής των Συντηρητικών. «Ούτε τρεις ώρες δεν είναι πρωθυπουργός και ο Σούνακ έχει ήδη κολλήσει», έγραψε στο Twitter το «PoliticsJOE», αναρτώντας μαζί με τη λεζάντα την ομιλία του νέου ηγέτη των Τόρις.

Η Τζένιφερ Κάσιντι, που διδάσκει στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, έγραψε: «Ο Ρίσι Σούνακ ήταν ρομποτικός στην πρώτη ομιλία του. Μάλλον θα χρειαστούμε ακόμα ένα μαρούλι» -σαφής αναφορά με το σχόλιο αυτό στη «μάχη» μεταξύ της Λιζ Τρας και ενός λαχανικού, σε ένα σκετς βρετανικής εφημερίδας.

«Ο Paul Waugh, πολιτικός αναλυτής και παρουσιαστής, έγραψε: «Γιατί ο Ρίσι Σούνακ δεν κοιτάζει στην κάμερα; Έχει μεταμοσχευθεί το ρομποτικό τσιπ της Τρας στον εγκέφαλό του;…»

Not even three hours as Prime Minister and Rishi Sunak's already glitching. pic.twitter.com/eRBseEKro6

Ο Waugh, επίσης, έκανε λόγο για «μεγάλο σφάλμα», αναφερόμενος στην απουσία ερωτήσεων από ΜΜΕ μετά την ομιλία του Σούνακ.

Ο Μάικ Γκάλσγουορθυ, συνιδρυτής του Scientists for EU και σχολιαστής των ΜΜΕ σχετικά με τις επιπτώσεις του Brexit στην επιστημονική κοινότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναρωτήθηκε αν πρόκειται για… «Deepfake», για επεξεργασμένο βίντεο δηλαδή.

Ήδη πριν την ομιλία του Σούνακ, στο Twitter είχαν δημοσιευτεί πολλά σχόλια τα οποία έγραφαν ότι… ίσως σε έναν μήνα αλλάξει πάλι ο πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Rishi Sunak acting also robotic in his first speech. Think we’ve going to need another lettuce.

Ο Ρίσι Σούνακ είναι τώρα πρωθυπουργός, μέχρι τον επόμενο πρωθυπουργό.

Αναφερόμενος πάλι στο λάχανο, χρήστης του Twitter στην Ελλάδα έκανε την παρακάτω ανάρτηση:

Άλλος χρήστης της πλατφόρμας έγραψε ότι λυπάται την Πένι Μορντόντ, καθώς «θα πρέπει να περιμένει ως τον Νοέμβριο για να γίνει πρωθυπουργός».

Why is @RishiSunak not looking at the camera?

Has the Truss robot chip been transplanted into his brain?

The walking off at the end didn't help either…

Big error not taking questions from media, as in normal media clip. pic.twitter.com/Q3tdF0ItOB

— Paul Waugh (@paulwaugh) October 24, 2022