Iphone αυτόματη αναβάθμιση: Γίνονται όλα, ενώ κοιμάσαι!

Όλοι μας αγνοούμε τις ειδοποιήσεις που μάς έρχονται για αναβάθμιση σε κινητό και υπολογιστή. Τις αγνοούμε μέχρι να σταματήσουν ή μέχρι να φτάσουμε στο απροχώρητο και να καταλάβουμε ότι δεν γίνεται να συνεχίσουμε χωρίς update.

Αν λοιπόν δεν θες να ασχοληθείς ποτέ ξανά στη ζωή σου με την αναβάθμιση στο iPhone, σου έχουμε τη λύση. Και όχι μόνο το κάνει από μόνο του, αλλά και όσο κοιμάσαι το βράδυ, όπου συνήθως φορτίζει.

Συνήθως, υπάρχει έτοιμη ρύθμιση by default για να κάνει αυτόματο update. Αν όμως το έχεις κλείσει κατά λάθος, μην περιμένεις προκοπή. Μπες στις ρυθμίσεις, μετά στα γενικά και πάτα Software Update. Εκεί που λέει Automatic Update, θα είναι on ή off. Επίσης, βάλε on και στο download αλλά και στο install, για να γίνονται όλα από μόνα τους. Η μόνη προϋπόθεση για να συμβαίνει τη νύχτα, είναι να έχεις ανοιχτό το Wifi.