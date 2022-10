Σύνοδος Κορυφής – Μάριο Ντράγκι: Το συγκινητικό “αντίο”

Μ’ ένα συγκινητικό αφιέρωμα αποχαιρέτησαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες τον Μάριο Ντράγκι στην τελευταία του σύνοδο κορυφής ως πρωθυπουργό της Ιταλίας, καθώς αποχωρεί και τυπικά από την πρωθυπουργία της χώρας του, που βρίσκεται στην τελική ευθεία για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης υπό την Τζόρτζια Μελόνι. Στο βίντεο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επισημαίνεται η εμβληματική πλέον δήλωση του Μάριο Ντράγκι, όταν κρατούσε στα χέρια του τα ηνία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ότι «η ΕΚΤ θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να προστατέψει το ευρώ», μια ιστορική δήλωση που στήριξε στη διάρκεια της κρίσης χρέους της ευρωζώνης τις ευρωπαϊκές οικονομίες.

Παρατίθενται ακόμη κι άλλες δηλώσεις του Ντράγκι, όπως εκείνη για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία: «Ο Πούτιν δεν πρέπει να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο, δεν πρέπει να του επιτραπεί να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο. Αποδείξαμε ότι είμαστε ενωμένοι, πιο ενωμένοι από ποτέ. Αυτό ήταν ένα τεράστιο πλήγμα για τη Ρωσία». Αλλά και εκείνη στην οποία επεσήμανε ότι «η ΕΕ έχει γίνει όλο και πιο σημαντική, έχει γίνει ο θεσμός τον οποίο εμπιστεύονται όλες οι ευρωπαϊκές χώρες για τη σταθερότητα, την προκοπή και την ασφάλεια».

«Ένα θερμό ευχαριστώ για την ειλικρινή εργασία σου. Με την εμπειρία σου, συνέβαλες στον πλούτο των συζητήσεων, διαχειριζόμενος έξοχα την τέχνη της διατύπωσης με συνοπτικό, σύντομο και αποφασιστικό ύφος. Μάριο, έχεις όλη μας τη στοργή, τον θαυμασμό και την εκτίμησή μας. Ευχαριστούμε για τη δουλειά σου. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα για το μέλλον σου, ό,τι κι αν χρειαστεί (whatever it takes)», τονίζει στο μήνυμά του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, με τους ηγέτες να το επιστεγάζουν με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα, αφού πολλοί θα τον ήθελαν σε κομβικό πόστο, όπως εκείνο του ΓΓ του ΝΑΤΟ.

«Το βίντεο επιβεβαιώνει ότι η ΕΕ είναι μια σύλληψη επίκαιρη για όλες τις χώρες μας. Όλοι θεωρούν την ΕΕ πηγή ασφάλειας, σταθερότητας και ειρήνης. Και πρέπει να την κρατήσουμε έτσι, ως πολικό αστέρα για το μέλλον, ειδικά σε χαλεπούς καιρούς όπως οι τωρινοί».

Grazie Mario.

We wish you the very best for the future.

Whatever it takes. pic.twitter.com/QGhmpOGrW6

— Charles Michel (@CharlesMichel) October 21, 2022