Λάρι ο γάτος: Η ιστορία του φημισμένου τετράποδου της Ντάουνινγκ Στριτ

Ο αστυνομικός στην είσοδο της πρωθυπουργικής κατοικίας στο κέντρο του Λονδίνου ανοίγει για να μπει ένας γάτος που περπατά αργά μπροστά στους δημοσιογράφους και τις κάμερες. Μια εικόνα τόσο αγγλική. Ο γάτος Λάρι είναι μια σταθερή παρουσία εδώ και 11 χρόνια στο 10 της Ντάουνιγκ Στριτ. Έχει τον δικό του ανεπίσημο λογαριασμό στο Twitter, έχουν μιλήσει για αυτόν ακόμη και στη βουλή των Κοινοτήτων, ακόμη και το δικό του μικροσκοπικό πόντιουμ. Τέσσερις πρωθυπουργοί, ο ένας πιο βραχύβιος από τον άλλο με τελευταία την Λιζ Τρας, έχουν περάσει από το κτίριο, αλλά ο γάτος μοιάζει να αδιαφορεί για τα αφεντικά του, τους επισκέπτες, τους δημοσιογράφους που δεν τον αφήνουν σε ησυχία.

Και μία βασίλισσα είδε στο ενδιάμεσο, που το πρωτόκολλο κράτησε μακριά από την Ντάουνινγκ Στριτ – εξάλλου η Ελισάβετ προτιμούσε τα σκυλάκια κόρτζι. Από το 1997, όταν είχε αποσυρθεί ο Χάμφρεϊ, η πρωθυπουργική κατοικία χρειαζόταν έναν γάτο – ή μάλλον «ποντικοπίαστη» (mouser), όπως είναι ο ανεπίσημος τίτλος του. Τυχερός ήταν ο Λάρι, ένας αδέσποτος τεσσάρων ετών που στις 15 Φεβρουαρίου 2011 μετακόμισε από καταφύγιο ζώων στο Μπάτερσι στην πρωθυπουργική κατοικία που είχε να αντιμετωπίσει την επίθεση ποντικιών. Το πρώτο αφεντικό ήταν ο Ντέιβιντ Κάμερον. Παρά τις φήμες ότι δεν τον συμπάθησε ποτέ, ο Κάμερον στην τελευταία ομιλία του, αφιέρωσε δυο λόγια στον τετράποδο συγκάτοικό του. «Δυστυχώς δεν μπορώ να τον πάρω μαζί μου, ανήκει στην πρωθυπουργική κατοικία και το προσωπικό τον υπεραγαπά, όπως και εγώ», είπε.

Larry the Cat, the appointed Chief Mouser of Downing Street, has now outlasted 4 UK Prime Ministers, and the Queen herself. He holds the true power over the country pic.twitter.com/qbQW6AeMgD

— RTGame Daniel (@RTGameCrowd) October 20, 2022