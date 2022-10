Ντάνιελ Ράντκλιφ – Χάρι Πότερ: Χρησιμοποιούσε φωτογραφία της Κάμερον Ντίαζ στο σετ

Πάνω από 20 χρόνια έχουν περάσει από τότε που η πρώτη ταινία Χάρι Πότερ, «Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος», βγήκε στους κινηματογράφους και η πρόσφατη επέτειος που γιορτάστηκε με αφορμή την κυκλοφορία της, έφερε στην επιφάνεια άγνωστα μέχρι στιγμής στοιχεία. Ο Βρετανός ηθοποιός Τομ Φέλτον, ο οποίος υποδύθηκε τον Ντράκο Μαλφόι σε οκτώ ταινίες του franchise του Χάρι Πότερ, έγραψε τα απομνημονεύματά του με τίτλο «Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard», έκανε μια ιδιαίτερη δήλωση για τον πρωταγωνιστή της σειράς Ντάνιελ Ράντκλιφ, ο οποίος υποδύθηκε τον Χάρι Πότερ.

O Φέλτον περιγράφει λεπτομερώς, τον τρόπο που ο Ράντκλιφ χρησιμοποίησε μια φωτογραφία της… Κάμερον Ντίαζ, για να τον βοηθάει στη κινηματογράφηση των σκηνών που πετάει πάνω στο σκουπόξυλο. Ο λόγος που ο ηθοποιός κρατούσε τη φωτογραφία της Ντίαζ, ήταν διότι ήταν… καψούρης μαζί της. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Variety, ο Τομ Φέλτον περιγράφει στα νέα του απομνημονεύματα πως ο Ράντκλιφ κόλλησε μια φωτογραφία της ηθοποιού σε μια μπάλα του τένις, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων των διάσημων σκηνών με τα ιπτάμενα σκουπόξυλα, προκειμένου ο νεαρός ηθοποιός να επικεντρωθεί στην μπάλα και να μην αποσπά την προσοχή του με οτιδήποτε άλλο.

Πώς βοηθούσε η φωτογραφία της Κάμερον Ντίαζ

Οι μπάλες του τένις χρησιμοποιήθηκαν στις πρώτες μέρες της των οπτικών εφέ ως βάση για άλλα αντικείμενα που θα τις αντικαταστούσαν αργότερα, όπως οι δράκοι ή, στην περίπτωση του Χάρι Πότερ, οι μαγικές μπάλες του αγωνίσματος με τα σκουπόξυλα (Quidditch). Πολλοί από τους ηθοποιούς που γύριζαν τις σκηνές, είχαν ελάχιστη έως καθόλου εμπειρία στην υποκριτική με χρήση οπτικών εφέ, επομένως αντιπερισπασμοί, όπως μια φωτογραφία μιας διασημότητας, βοήθησε τον Ράντκλιφ να επικεντρωθεί στα γυρίσματα.

Το Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους το 2001 και ήταν η αφορμή για να ξεκινήσει ένα κύμα επιτυχημένων ταινιών που συνεχίζονται μέχρι σήμερα, με τη σειρά ταινιών Fantastic Beasts, με κέρδη που ξεπερνούν τα 7,7 δισεκατομμύρια δολάρια.