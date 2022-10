Μέγκαν Μαρκλ – Πάρις Χίλτον: Συνάντηση… κορυφής

Η Μέγκαν Μαρκλ και η Πάρις Χίλτον συναντήθηκαν με αφορμή το νέο podcast «Archetypes» και το επεισόδιο με τίτλο «Breaking Down the Bimbo». Ανάμεσα σε όσα συζήτησαν, η δούκισσα του Σάσσεξ αποκάλυψε τον λόγο που αποχώρησε από το τηλεπαιχνίδι «Deal or No Deal». Όπως είπε αποφάσισε να φύγει από το παιχνίδι επειδή την εκτιμούσαν μόνο για την «ομορφιά και όχι για το μυαλό» και ότι την αντιμετώπιζαν σαν «bimbo» κορίτσι. Μάλιστα ένιωθε ότι την «αντικειμενοποιούν». Πριν ωστόσο, την κυκλοφορία του επεισοδίου, η Μαρκλ παραδέχτηκε σε συνέντευξη που παραχώρησε, ότι μέχρι και την ημέρα του γυρίσματος της εκπομπής, η ίδια ήταν αρνητικά προσκείμενη προς τη Χίλτον. «Ντρεπόμουν να το παραδεχτώ, αλλά την είχα μια κρίση γι’ αυτήν που βασίζεται σε όλα όσα έχω δει και δεν μου αρέσει. Αλλά επίσης δεν μεγάλωσα όμορφη» είπε η Μαρκλ σε γνωστό περιοδικό.

«Μεγάλωσα ως έξυπνη. Πολλά από αυτά που κατέληξα να πιστεύω για την Πάρις όταν τη σκεφτόμουν, ήταν ζήλια και επίκριση, δύο από τα πιο επικίνδυνα πράγματα» εξήγησε στη συνέχεια η Μαρκλ. «Αλλά μετά ακούς για το τραύμα και τη ζωή της αυτής της περσόνας» πρόσθεσε.

Meghan Markle: I envied Paris Hilton because I grew up 'smart,' not 'pretty' https://t.co/kbyaAAYCGp pic.twitter.com/IP3iVGRh07 — New York Post (@nypost) October 19, 2022

Όσα συζήτησαν Μαρκλ και Χίλτον στην podcast εκπομπή

Ανάμεσα σε όσα συζήτησε με τη Χίλτον, η Μέγκαν Μαρκλ είπε για την αποχώρησή της από το «Deal or No Deal»: «Κατέληξα να εγκαταλείψω το σόου. Ήμουν κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που αντικειμενοποιούνταν στη σκηνή. Δεν μου άρεσε να νιώθω ότι αναγκάζομαι να είμαι όλο μόστρα. Και ελάχιστη ουσία. Και έτσι ένιωθα εκείνη την εποχή που με υποβάθμιζαν στη λέξη bimbo» Η δούκισσα του Σάσεξ πάντως, παραδέχθηκε ότι είναι ευγνώμων για τη δουλειά, σε μια περίοδο που η ίδια πάλευε να κάνει καριέρα ως ηθοποιός και μπόρεσε να πληρώσει τους λογαριασμούς της. «Ήμουν πραγματικά ευγνώμων ως ηθοποιός που έκανε οντισιόν και πήρα την δουλειά.

Μπορούσε να πληρώσει τους λογαριασμούς μου. Είχα εισόδημα, ήμουν μέλος της Ένωσης, είχα ασφάλιση υγείας, ήταν υπέροχα», είπε χαρακτηριστικά. Σημείωσε ωστόσο ότι δεν της άρεσε «πώς με έκανε να αισθάνομαι, δηλαδή όχι έξυπνη». Η ίδια θέλει η κόρη της Λίλιμπετ να εκτιμάται πρώτα για το μυαλό της, κι όχι για την ομορφιά ή το σώμα της. «Θέλω η κόρη μας να φιλοδοξεί να φτάσει πιο ψηλά. Ναι, θέλω η Λίλι μου να θέλει να είναι μορφωμένη και να θέλει να είναι έξυπνη και να υπερηφανεύεται για αυτά τα πράγματα», ανέφερε η Μέγκαν Μαρκλ.

Έμπαιναν στην ουρά για ψεύτικες βλεφαρίδες ή extensions

Η Μέγκαν Μαρκλ είχε εμφανιστεί στη δεύτερη σεζόν του «Deal or No Deal» του NBC πριν από 16 χρόνια. Αρχικά είχε την βαλίτσα με τον αριθμό 11. Αυτό κράτησε για δύο επεισόδια και στη συνέχεια πήρε τον αριθμό 24. Η αποχώρησή της έγινε μετά από 34 επεισόδια. Στο podcast αποκάλυψε και παρασκήνια από το σόου. Όπως είπε, άλλες γυναίκες αναγκάζονταν να «μπαίνουν στην ουρά» για διάφορα κόλπα ομορφιάς, όπως «γέμισμα του σουτιέν» και ψεύτικες βλεφαρίδες.

Η Μαρκλ αποκάλυψε ότι τους έδιναν κάθε εβδομάδα κουπόνια για σπρέι μαυρίσματος. «Υπήρχε μια πολύ συγκεκριμένη ιδέα, για το πώς ακριβώς θα έπρεπε να μοιάζουμε. Το θέμα ήταν αποκλειστικά η ομορφιά μας», ανέφερε. «Ήμουν περιτριγυρισμένη από έξυπνες γυναίκες στη σκηνή μαζί μου, αλλά δεν ήταν αυτό το επίκεντρο του γιατί ήμασταν εκεί και κατέληγα να φεύγω με έναν κόμπο στο στομάχι. Όπως είπα, ήμουν ευγνώμων για τη δουλειά, αλλά όχι για το πώς με έκανε να νιώθω, δηλαδή όχι έξυπνη», σημείωσε.