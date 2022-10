Ρωσία – συντριβή αεροσκάφους: Η στιγμή που πολίτες βρίσκουν ζωντανό τον πιλότο του Su-34

Τις τελευταίες στιγμές του ρωσικού βομβαρδιστικού Su-34 που συνετρίβη το βράδυ της Δευτέρας μπροστά από πολυκατοικία στην πόλη Γιεΐσκ, στη νότια Ρωσία, καταγράφει βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Το μαχητικό βομβαρδιστικό απογειώθηκε από την πόλη Γιεΐσκ, κοντά στα ουκρανικά σύνορα, το βράδυ της Δευτέρα και λίγες στιγμές αργότερα συνετρίβη, «λούζοντας» με καύσιμα το πολυώροφο κτίριο και προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά.

Footage of the fall of the Su-34 in Yeysk from the DVR camera. The plane is tens of meters from the ground, the pilots eject in the last seconds. pic.twitter.com/TibZUlLDro

Συνολικά 15 άτομα έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα της συντριβής. Και οι δύο πιλότοι κατάφεραν να εκτιναχθούν με ασφάλεια από το Su-34 προτού συντριβεί στο έδαφος, έχοντας συνειδητοποιήσει ότι η συντριβή είναι αναπόφευκτη. Βίντεο που δημοσιεύει η Daily Mail δείχνει τη στιγμή που πολίτες πλησιάζουν τον έναν από τους δυο πιλότους στο έδαφος. «Σας κατέρριψαν;» ρωτάει ένας από αυτούς, για να λάβει αρνητική απάντηση από τον πιλότο.

A video with the pilot of the crashed Su-34 in #Yeysk

The pilot was conscious after the crash, but he could not get up and take off his parachute.

The pilot's conversation with eyewitnesses:

– Everything is fine?

– Yes

– It was shot down, right?

– No

– Let me help you. pic.twitter.com/uSSh2uq9A0

— NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2022