Πλαφόν στο φυσικό αέριο: Τι δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Ως ένα «δεύτερο βήμα» βλέπει η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν το μηχανισμό για την επιβολή πλαφόν στο φυσικό αέριο, καθώς αυτό που αναπτύσσει τώρα η Επιτροπή είναι ένας «μηχανισμός διόρθωσης της αγοράς» μέσω του TTF, σύμφωνα με όσα είπε στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Συγκεκριμένα, η Πρόεδρος της Κομισιόν αναφέρθηκε στην ανάγκη για δημιουργία νέου σημείου αναφοράς των τιμών για το LNG. Η κ. φον ντερ Λάιεν σημείωσε ότι «το τρέχον σημείο αναφοράς που καθορίζει τις τιμές του φυσικού αερίου είναι το TTF. Το TTF (σ.σ. χρηματιστήριο φυσικού αερίου) επικεντρώνεται στο φυσικό αέριο των αγωγών».

Συνέχισε λέγοντας «Χρειαζόμαστε ένα νέο, συγκεκριμένο σημείο αναφοράς τιμών για το LNG. Η Επιτροπή θα αναπτύξει τώρα αυτό το συμπληρωματικό σημείο αναφοράς μαζί με την ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή. Αλλά αυτό χρειάζεται χρόνο. Έτσι, στο μεσοδιάστημα (…) περιορίζουμε τις τιμές μέσω TTF. Αυτό το ονομάζουμε μηχανισμό διόρθωσης της αγοράς. Χθες προτείναμε κατευθυντήριες αρχές ως πρώτο βήμα. Σε αυτή τη βάση, θα προετοιμάσουμε τον λειτουργικό μηχανισμό σε ένα δεύτερο βήμα. Αυτό αφορά στο πλαφόν στο φυσικό αέριο σε επίπεδο χονδρικής». Ταυτόχρονα, αναφέρθηκε στο Ιβηρικό μοντέλο, λέγοντας ωστόσο ότι ακόμη υπάρχουν ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν.

We proposed a strong legal package to address the energy crisis:

•Pooling – with joint purchase of gas at EU level

•Saving energy

•Sharing gas and showing solidarity across the EU

•Price mechanisms to address spikes

We plan to further boost investments with #REPowerEU pic.twitter.com/aqG3eM26zF

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 19, 2022