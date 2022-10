Ιρανή αθλήτρια: Αποθέωση στην Τεχεράνη για την Ελνάζ Ρεκαμπί

Δεκάδες άνθρωποι υποδέχθηκαν σήμερα το πρωί την Iρανή αθλήτρια Ελνάζ Ρεκαμπί κατά την επιστροφή της στην Τεχεράνη αφού συμμετείχε χωρίς να φορά μαντίλα στο ασιατικό πρωτάθλημα αναρρίχησης που διεξήχθη στη Νότια Κορέα, ανακοίνωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Η συμμετοχή της στους αγώνες χωρίς μαντίλα και φορώντας μόνο μια μπαντάνα και φόρμα στα χρώματα του Ιράν είχε ερμηνευθεί ως χειρονομία αλληλεγγύης με τις διαδηλώσεις που ξέσπασαν πριν από ένα μήνα, εξαιτίας του θανάτου της νεαρής κουρδικής καταγωγής Ιρανής Μαχσά Αμινί μετά τη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών. Η Ισλαμική Δημοκρατία επιβάλλει στις ιρανές αθλήτριες να φορούν μαντίλα ακόμη και στους αθλητικούς αγώνες στο εξωτερικό.

Η Ελνάζ Ρεκαμπί, 33 ετών, έφθασε σήμερα το πρωί στο διεθνές αεροδρόμιο Ιμάμης Χομεϊνί της Τεχεράνης, σύμφωνα με βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Δεκάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί μπροστά στο τέρμιναλ του αεροδρομίου και υποδέχθηκαν τη νεαρή γυναίκα με χειροκροτήματα και επευφημίες, σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκε στο Ίντερνετ από τη μεταρρυθμιστική εφημερίδα Σαργ. Στη συνέχεια οι συγκεντρωμένοι περικύκλωσαν τα δύο οχήματα, στα οποία είχαν επιβιβαστεί η αθλήτρια και μέλη της ομάδας της.

Elnaz Rekabi–the Iranian climber who refused to wear compulsory hejab while competing–is greeted as a hero at 5AM at Tehran airport after her plane lands from Seoul. Imprisoning her will only increase the Iranian nation's enormous admiration for her. pic.twitter.com/7LFUk8hTTJ

Την Ελνάζ Ρεκαμπί, η οποία φορούσε μαύρη μπλούζα με κουκούλα και κασκέτο του μπέιζμπολ, υποδέχθηκαν στο τέρμιναλ οι οικείοι της, ενώ στη συνέχεια η Ρεκαμπί μίλησε στα μέσα ενημέρωσης. “Εξαιτίας της ατμόσφαιρας που επικρατούσε στη διάρκεια των τελικών των αγώνων και του γεγονότος ότι κλήθηκα να αρχίσω την προσπάθειά μου σε μια στιγμή που δεν το περίμενα, μπερδεύτηκα με τον τεχνικό εξοπλισμό μου (…). Εξαιτίας αυτού δεν πρόσεξα τη μαντίλα που έπρεπε να φορώ”, αφηγήθηκε. “Επέστρεψα ήρεμα στο Ιράν, υγιέστατη και σύμφωνα με το πρόγραμμα. Ζητώ συγγνώμη από τον ιρανικό λαό για τις εντάσεις που δημιουργήθηκαν”, δήλωσε προσθέτοντας πως “δεν έχω την πρόθεση να αποχαιρετήσω την εθνική ομάδα”.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Αγωνιστικής Αναρρίχησης (IFSC) ανακοίνωσε πως ήρθε σε επαφή με τη Ρεκαμπί και “προσπαθεί να επιβεβαιώσει τα γεγονότα”. “Η IFSC θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση όπως εξελίσσεται μετά την άφιξή της στο Ιράν. Η ασφάλεια των αθλητών είναι κορυφαίας σημασίας και η IFSC υποστηρίζει το δικαίωμά τους στην ελευθερία του λόγου”, προσθέτει η διεθνής ομοσπονδία, διευκρινίζοντας επίσης στην ανακοίνωσή της ότι ήρθε σε επαφή με την Ιρανική Ομοσπονδία Αναρρίχησης.

Iranian climber Elnaz Rekabi hasn’t been seen or heard from since entering the Iranian embassy in Seoul, Korea, shortly after competing without her hijab in a competition there.

Her friends fear she was stripped of her passport — and taken to an Iranian prison pic.twitter.com/prTIdGyz7q

— CBS Mornings (@CBSMornings) October 18, 2022