Ρωσικοί πύραυλοι – Ουκρανία: Ένας νεκρός στο Μικολάιφ

Οι ρωσικοί πύραυλοι αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους στην Ουκρανία. Ένας ρωσικός πύραυλος κατέστρεψε εντελώς μία πτέρυγα του κτιρίου το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του Μικολάιφ, δημιουργώντας έναν τεράστιο κρατήρα. Πυροσβέστες ανέσυραν το πτώμα ενός άνδρα από τα ερείπια, σημείωσε ο αυτόπτης μάρτυρας.

Οι ένοικοι της πολυκατοικίας είχαν αναζητήσει καταφύγιο στο υπόγειο του κτιρίου λίγο προτού πέσει ο πύραυλος. Ένας ένοικος δήλωσε ότι ο νεκρός βρισκόταν στο υπόγειο της πτέρυγας που κατέρρευσε όταν επλήγη από τον πύραυλο. Τοπικός αξιωματούχος διευκρίνισε ότι επρόκειτο για έναν πύραυλο S 300.

The consequences of #Russia's attack on #Mykolaiv. pic.twitter.com/0LwJmXLU2C

— NEXTA (@nexta_tv) October 18, 2022