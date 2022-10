Ιράν – δολοφονία μαθήτριας: Ξυλοκόπησαν έως θανάτου 16χρονη

Νέες διαδηλώσεις ξέσπασαν στο Ιράν μετά τον καταγγελλόμενο θάνατο άλλης μιας μαθήτριας από τις δυνάμεις ασφαλείας, που έκαναν έφοδο την περασμένη εβδομάδα στο λύκειό της και την ξυλοκόπησαν στην τάξη της επειδή αρνήθηκε να τραγουδήσει ύμνο υπέρ του καθεστώτος. Σύμφωνα με το Συντονιστικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Διδασκόντων στο Ιράν, η 16χρονη Άσρα Παναχί πέθανε μετά την έφοδο μελών των δυνάμεων ασφαλείας στο λύκειο Σαχέντ της πόλης Αρνταμπίλ στις 13 Οκτωβρίου, όπου ζήτησαν από μαθήτριες να τραγουδήσουν έναν ύμνο υπέρ του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ. Οι δυνάμεις ασφαλείας έδειραν τις μαθήτριες όταν αρνήθηκαν να συμμορφωθούν, με αποτέλεσμα ορισμένες εξ’ αυτών να καταλήξουν στο νοσοκομείο και άλλες να συλληφθούν. Η Παναχί φέρεται να υπέκυψε την περασμένη Παρασκευή στα τραύματά της.

Schoolgirl #AsraPanahi died on Wednesday after being beaten by security forces in Iran.

A High School in Ardabil, city, forced students to join a pro regime rally. Students refused and instead they chanted: “Women Life Freedom”.

That’s why they got beaten up. #MahsaAmini pic.twitter.com/zz5o257c0G — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) October 17, 2022

Ιρανοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν κάθε ευθύνη

Ιρανοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν κάθε ευθύνη των δυνάμεων ασφαλείας μετά τη νέα οργή που πυροδότησε ο θάνατος της μαθήτριας κι ένας άνδρας, που δήλωσε θείος της, εμφανίστηκε σε κρατικά δίκτυα υποστηρίζοντας ότι το κορίτσι πέθανε λόγω συγγενούς καρδιοπάθειας. Η κυκλοφορία βίντεο με μαθήτριες που πετούν τις μαντίλες και φωνάζουν συνθήματα κατά του καθεστώτος στον απόηχο του θανάτου της 22χρονης Μαχσά Αμινί, οδήγησε τις Αρχές στο να εξαπολύσουν εφόδους σε σχολεία σε διάφορες περιοχές του Ιράν την περασμένη εβδομάδα και να συλλάβουν κορίτσια πετώντας δακρυγόνα στα κτίρια. Σε ανακοίνωσή του την Κυριακή το Συντονιστικό Συμβούλιο των δασκάλων του Ιράν κατήγγειλαν τις «ωμές και απάνθρωπες» εφόδους και ζήτησαν να παραιτηθεί ο υπουργός Παιδείας, Γιουσέφ Νούρι.

Another life claimed by Iranian regime. 16-year old Asra Panahi beaten up mercilessly for protesting against the Hijab in Ardebil, Iran. Internal injuries led to her death. pic.twitter.com/N2eipOJWc3 — Monica Verma (@TrulyMonica) October 17, 2022

Τα νέα του θανάτου της 16χρονης Παναχί ώθησαν μαθήτριες; στο Ιράν να μετάσχουν σε νέες κινητοποιήσεις το Σαββατοκύριακο. «Τι νόημα έχει να κάθομαι οργισμένη στο σπίτι μου. Εγώ και οι συμμαθήτριές μου αποφασίσαμε να διαδηλώσουμε στους δρόμους», δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα The Guardian μια μαθήτρια, που οι γονείς της την κρατούσαν στο σπίτι φοβούμενοι μήπως συλληφθεί. Σύμφωνα με την τελευταία αναφορά της οργάνωσης Iran Human Rights, 215 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν, ανάμεσά τους και 23 παιδιά, όπως ανέφερε εκπρόσωπος του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ.