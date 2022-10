Ρωσία συντριβή αεροσκάφους: Τέσσερις νεκρός, έξι αγνοούμενοι

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι έξι αγνοούνται από τη συντριβή ρωσικού στρατιωτικού αεροσκάφους σε συνοικία της πόλης Γεΐσκ, στη Ρωσία σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax που επικαλείται τις τοπικές αρχές. Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν γιγαντιαίες φλόγες να ξεπηδούν από ένα πολυώροφο κτίριο. Το πρακτορείο ειδήσεων RIA ανέφερε ότι το αεροσκάφος ήταν ένα Sukhoi-34 που συνετρίβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Το TASS μετέδωσε ότι το αεροσκάφος συνετρίβη αφότου εκδηλώθηκε φωτιά σε έναν από τους κινητήρες του.

Η πυρκαγιά που προκλήθηκε από τη συντριβή του αεροσκάφους εξαπλώθηκε σε μια περιοχή περίπου 2.000 τ.μ., σύμφωνα με τη ρωσική υπηρεσία αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων.

Η ερευνητική επιτροπή της χώρας ξεκίνησε ποινική έρευνα για τη συντριβή του μαχητικού. «Οι στρατιωτικοί ερευνητές εξακριβώνουν τις συνθήκες και τα αίτια του συμβάντος», ανέφερε.

In Russian city Yeisk, a military plane Su-34 crashed into residential building while beginning to climb. The pilot ejected, Russian Telegram channels write. pic.twitter.com/t4M6OacoqX

