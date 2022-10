Νιγηρία πλημμύρες: 600 νεκροί και 1,3 εκατ. εκτοπισμένοι από τον Ιούνιο

Πάνω από εξακόσιοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον Ιούνιο στις φονικότερες πλημμύρες της δεκαετίας στη Νιγηρία εξαιτίας των εξαιρετικών βροχοπτώσεων, οι οποίες ανάγκασαν άλλους 1,3 εκατ. πολίτες να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών. Από την έναρξη της περιόδου των βροχών, πολλές περιοχές της πολυπληθέστερης χώρας της Αφρικής έχουν σαρωθεί από πλημμύρες, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες πως θα ενσκήψει διατροφική ανασφάλεια και θα αυξηθεί ο πληθωρισμός. «Δυστυχώς, πάνω από 603 ζωές χάθηκαν —με άλλα λόγια είχαμε 100 νεκρούς επιπλέον μέσα σε μια εβδομάδα— και άλλοι 2.400 άνθρωποι τραυματίστηκαν» στις πλημμύρες, ανέφερε χθες Κυριακή μέσω Twitter το νιγηριανό υπουργείο Ανθρωπιστικών Υποθέσεων.

Ο αριθμός των θυμάτων αυξήθηκε με «αστρονομικό» τρόπο καθώς αρκετές πολιτείες της Νιγηρίας δεν ήταν προετοιμασμένες για βροχές τέτοιου εύρους, εξήγησε το υπουργείο. Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός, ο οποίος δημοσιοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, έκανε λόγο για πεντακόσιους νεκρούς. Πάνω από 82.000 σπίτια και 1.100.000 στρέμματα αγροτικών καλλιεργειών καταστράφηκαν ολοσχερώς, πρόσθεσε το υπουργείο. Η περίοδος των βροχών αρχίζει γενικά τον Ιούνιο στη Νιγηρία, όμως οι πλημμύρες είναι εξαιρετικά φονικές από τον Αύγουστο, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων (NEMA).

Την περασμένη εβδομάδα, 76 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο πλεούμενου στην πολιτεία Ανάμπρα (νοτιοανατολικά), σε φουσκωμένο τμήμα του Νίγηρα ποταμού. Οι βροχοπτώσεις αναμένεται να είναι έντονες τις προσεχείς εβδομάδες στη Νιγηρία, πρόβλεψη που εγείρει φόβους για περαιτέρω καταστροφές και θύματα. Η υπουργός Ανθρωπιστικών Υποθέσεων Σαντίγια Όμαρ Φαρούκ κάλεσε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους όσοι ζουν κατά μήκος υδάτινων οδών, ειδικά στις πολιτείες Ανάμπρα, Μπαγιέλσα, Κρος Ρίβερ, Δέλτα και Ρίβερς, όπου εκτιμάται πως υπάρχει αυξημένος κίνδυνος υπερχειλίσεων ποταμών και παραποτάμων. Το 2012, εξαιρετικά φονικές πλημμύρες είχαν απολογισμό 363 νεκρούς και 2,1 εκατ. εκτοπισμένους.

Η υποσαχάρια Αφρική πλήττεται ιδιαίτερα από την κλιματική αλλαγή, ενώ πολλές από τις οικονομίες της ήδη δυσκολεύονταν εξαιτίας του αντίκτυπου του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας. Στη Νιγηρία των περίπου 215 εκατ. κατοίκων παραγωγοί ρυζιού προειδοποιούν πως οι καταστροφικές φετινές πλημμύρες μπορεί να οδηγήσουν σε άνοδο των τιμών, καθώς οι εισαγωγές απαγορεύονται για να τονωθεί η ντόπια παραγωγή. Σύμφωνα με κοινή έκθεση που δημοσιοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο από το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα και τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, η Νιγηρία συγκαταλέγεται στις έξι χώρες του κόσμου που αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο καταστροφικού λιμού.

Humanitarian Crisis In Nigeria❗❗

There is a humanitarian crisis in Nigeria

People in Rivers/Bayelsa are dieing and are displaced.

Villages are submerged in Rivers/Bayelsa

Bayelsa state is almost cut off from the rest of the world

Please retweet #FloodInBayelsa #FloodinOrashi pic.twitter.com/xGfp0Fa8Lg

— Firefly (@watersideGiirl) October 16, 2022