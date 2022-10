Κίεβο επίθεση: Νέο ρωσικό “χτύπημα”, με drone καμικάζι

Τουλάχιστον 9 δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν πριν λίγη ώρα στο Κίεβο, σε μια νέα όπως όλα δείχνουν ρωσική πυραυλική επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με τον «Guardian» ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο έγραψε στο telegram: «Έκρηξη στην περιοχή Shevchenkivskyi – στο κέντρο της πρωτεύουσας. Όλες οι υπηρεσίες αποστέλλονται στον τόπο του συμβάντος. Περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα. Συνεχίζεται ο συναγερμός αεροπορικής επιδρομής. Μείνετε στα καταφύγια! Επικαλούμενη τον Αντρέι Γέρμακ, τον επικεφαλής του γραφείου του Προέδρου Ζελένσκι, η εφημερίδα Kyiv post επιβεβαιώνει ότι το Κίεβο χτυπήθηκε από μη επανδρωμένα αεροσκάφη καμικάζι. Σύμφωνα με Ουκρανούς στρατιωτικούς αξιωματούχους, τα «μη επανδρωμένα αεροσκάφη καμικάζι» είναι φθηνότερα και λιγότερο εξελιγμένα από τους πυραύλους, αλλά έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά στην πρόκληση ζημιών σε στόχους στο έδαφος.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed-136 είναι σε θέση να παραμένουν στον αέρα για αρκετές ώρες και να κάνουν κύκλους πάνω από πιθανούς στόχους πριν πετάξουν πάνω σε εχθρικά στρατεύματα, θωρακίσεις ή κτίρια και εκραγούν κατά την πρόσκρουση. Το Nexta αναφέρει ότι πρόκειται για ιρανικά drone καμικάζι και στο παρακάτω βίντεο δείχνει ένα από αυτά να έχει χάσει το δρόμο του. Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Guardian τουλάχιστον 9 τετοιες επιδρομές έγιναν σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πρωτεύουσας της Ουκρανίας «αρκετές πολυκατοικίες» υπέστησαν ζημιές στα πρωινά πλήγματα και στα σημεία έχουν σπεύσει ασθενοφόρα. Όπως ανέφερε ο Βιτάλι Κλίτσκο σε ανάρτησή του στο Telegram: «Ως αποτέλεσμα των επιθέσεων με drone ξέσπασε φωτιά σε μη κατοικημένο κτίριο στην περιοχή Σεβτσενκίβ του Κιέβου. Δυνάμεις της πυροσβεστικής είναι στο σημείο. Αρκετές πολυκατοικίες υπέστησαν ζημιές. Ασθενοφόρα με τραυματιοφορείς είναι στο σημείο. Αποσαφηνίζουμε τις πληροφορίες για τα θύματα».

Ο επικεφαλής των κρατικών σιδηροδρόμων της Ουκρανίας, Αλεξάντερ Καμίσιν, δήλωσε ότι οι επιθέσεις έγιναν κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Κιέβου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα από τα πλήγματα, μολονότι επλήγησαν και πολυκατοικίες.

