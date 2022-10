Ιρανικά drones Ουκρανία: Τι είναι τα Shaded-136

Η Ουκρανία έχει αναφέρει αύξηση των ρωσικών επιθέσεων με ιρανικής κατασκευής drones Shahed-136 τις τελευταίες εβδομάδες, ζητώντας αύξηση της δυτικής βοήθειας μπροστά στη νέα αυτή πρόκληση. Το Ιράν αρνείται ότι παρέχει αυτά τα τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Ρωσία, ενώ το Κρεμλίνο δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο. Τι είναι όμως αυτά τα drones – καμικάζι; Σύμφωνα με το CNN, τα drones έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εισβολή στην Ουκρανία από τον περασμένο Φεβρουάριο αλλά η χρήση τους αυξήθηκε κατακόρυφα μετά την παραλαβή, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, νέων από το Ιράν. Τα συγκεκριμένα drone έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν για αρκετή ώρα στην περιοχή η οποία έχει στοχοποιηθεί και «χτυπούν» όταν ο χειριστής τους επιβεβαιώσει ότι υπάρχει ο επιθυμητός εχθρικός στόχος.

⚡️Zelensky published this video of Shahed-136 arrivals in Kyiv. pic.twitter.com/RKXgLHLstf

