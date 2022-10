Τζο Μπάιντεν με κοπέλα: Η viral συμβουλή σε νεαρή – Βίντεο

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έκανε και πάλι τους πάντες να απορούν με το… μάλλον περίεργο αστείο του σε ένα νεαρό κορίτσι. Ηταν την Παρασκευή όταν ο Τζο Μπάιντεν πλησίασε μια νεαρή γυναίκα κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στο Ιρβάιν της Καλιφόρνια. Αφού έκανε δηλώσεις στο Irvine Valley College, όπου μίλησε για τα σχέδια της κυβέρνησής του να μειώσει τον πληθωρισμό και να μειώσει το κόστος των φαρμάκων, ο Μπάιντεν σταμάτησε για να βγάλει φωτογραφίες με τους παρεβρισκομένους και πλησίασε μια νεαρή γυναίκα, έβαλε το χέρι του στον ώμο της και της προσέφερε κάποιες… συμβουλές για ραντεβού.

«Τώρα ένα πολύ σημαντικό πράγμα που είπα στις κόρες και τις εγγονές μου – όχι σοβαροί άντρες μέχρι να γίνεις 30!» είπε στο κορίτσι σκύβοντας προς το αυτί του. «Εντάξει», είπε εκείνη, γελώντας αμήχανα. «Θα το έχω κατά νου αυτό», πρόσθεσε. Η στιγμή καταγράφηκε από τον δημοσιογράφο Kalen D’Almeida και αναρτήθηκε στο Twitter, όπου έκτοτε έχει προβληθεί περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια φορές. Ο D’Almeida δήλωσε ότι μέλη των Μυστικών Υπηρεσιών προσπάθησαν να τον εμποδίσουν να τραβήξει το βίντεο.

President Joe Biden grabs a young girl by the shoulder and tells her “no serious guys till your 30” as she looks back appearing uncomfortable, secret service appears to try to stop me from filming it after Biden spoke @ Irvine Valley Community College | @TPUSA @FrontlinesShow pic.twitter.com/BemRybWdBI

Η ατάκα αυτή είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Μπάιντεν. Τον Μάρτιο ο πρόεδρος προσέφερε σχεδόν πανομοιότυπες συμβουλές σε μια ομάδα κοριτσιών σε δημοτικό σχολείο της Φιλαδέλφειας – προκαλώντας παρόμοια αμήχανα γέλια.

Τον Μάιο του 2020 ο Τζο Μπάιντεν είχε δώσει ένα φιλί στα χείλη της εγγονής του κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Αϊόβα.

Έναν χρόνο μετά, τον Μάιο του 2021, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης είχαν καταγράψει τον Μπαίντεν να κάνει κολακευτικά σχόλια για ένα παιδί μόλις 8 ετών κατά τη διάρκεια ομιλίας σε στρατιωτική βάση στη Βιρτζίνια. «Λατρεύω τα κοκαλάκια στα μαλλιά σου. Δείτε την μοιάζει με 19 χρονών παιδί έτσι που κάθεται σαν μια μικρή κυρία με τα πόδια της σταυρωμένα» είχε ακουστεί να λέει ο Μπάιντεν.

Joe Biden looks at a little girl in the audience, the daughter of a veteran, and says "I love those barrettes in your hair. Man I’ll tell you what, look at her she looks like she's 19 years old sitting there like a little lady with her legs crossed." pic.twitter.com/DbH8ihG2Mj

— The Post Millennial (@TPostMillennial) May 28, 2021