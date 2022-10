Κώστας Αντετοκούνμπο NBA: Νέο συμβόλαιο με τους Σικάγο Μπουλς

Παίκτης των Σικάγο Μπουλς και επίσημα είναι από το βράδυ της Παρασκευής ο Κώστας Αντετοκούνμπο. O 24χρονος παίκτης θα αγωνιστεί στην τρίτη κορυφαία ομάδα του πρωταθλήματος του NBA, στη Σικάγο Μπουλς, με την φανέλα Νο37. Ο Αντετοκούνμπο έχει αγωνιστεί σε Μάβερικς (2018/19) και Λέικερς (2019-2021), έχοντας κατακτήσει και το πρωτάθλημα του 2020 με τους τελευταίους.

Επιλογή δεύτερου γύρου (60ος συνολικά) στο ντραφτ του 2018 από τους Φιλαδέλφεια 76ερς, τα δικαιώματα του ανταλλάχθηκαν στους Ντάλας Μάβερικς. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο υπέγραψε αργότερα Τwo-way συμφωνία με τους Μάβερικς το 2018, αποχώρησε από το Ντάλας το 2019 και το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς εντάχθηκε στους Λος Άντζελες Λέικερς, όπου αργότερα στέφθηκε πρωταθλητής ΝΒΑ το 2020. Ο Αντετοκούνμπο θα είναι μέλος των Μπουλς στην κανονική περίοδο του ΝΒΑ και αν το Σικάγο κρίνει ότι τον χρειάζεται και στα πλέι οφ, τότε θα πρέπει να μετατρέψει το συμβόλαιό του σε εγγυημένο έως το τέλος της χρονιάς.

OFFICIAL: We have signed F Kostas Antetokounmpo to a two-way contract.

Let's work, @Kostas_Ante13! pic.twitter.com/QaZUt3Pfqs

— Chicago Bulls (@chicagobulls) October 14, 2022