Τζόνι Ντεπ σήμερα: «Αγνώριστος» σε συναυλία με τον Τζεφ Μπεκ

Μετά τη δικαστική διαμάχη με την Άμπερ Χερντ, που έστρεψε πάνω του όλα τα βλέμματα, ο Τζόνι Ντεπ προσπάθησε να μείνει για λίγο καιρό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο ηθοποιός αποφεύγει τα φλας των παπαράτσι και τις δηλώσεις μπροστά στην κάμερα και διατηρεί ένα χαμηλό προφίλ, καθώς το τελευταίο διάστημα ουρές θαυμαστών τον ακολουθούσαν σε κάθε του εμφάνιση. Αυτή τη φορά ωστόσο, εθεάθη στη Νέα Υόρκη. Κατά την έξοδό του λίγο πριν τη συναυλία του με τον Τζεφ Μπεκ, οι θαυμαστές του που βρίσκονταν εκεί, του ζήτησαν να βγάλουν φωτογραφίες, ενώ δεν έχασαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν μαζί του.

Ωστόσο, η εμφάνισή του κάθε άλλο παρά παρέπεμπε στον σταρ. Ο ηθοποιός εμφανίστηκε ξυρισμένος, να φοράει ένα καπέλο και μαύρα γυαλιά, που έκρυβαν το πρόσωπό του, ενώ δείχνει να έχει πάρει κάποια κιλά. Αν εξαιρέσει κανείς το χαρακτηριστικό του στυλ και τα τατουάζ του, που δύσκολα σε μπερδεύουν, ο Τζόνι Ντεπ δείχνει στα 59 του χρόνια πολύ διαφορετικός από αυτό που έχουν οι περισσότεροι στο μυαλό τους μέσα από τις ταινίες.

