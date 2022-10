Ουκρανία: Άρχισαν τα αντίποινα Πούτιν

Λίγες μόνο ώρες μετά το δριμύ «κατηγορώ» του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν κατά της Ουκρανίας για την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας, που έπληξε το ρωσικό γόητρο, συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας στο Κίεβο, με τον δήμαρχο της πόλης να κάνει λόγο για εκρήξεις στο κέντρο της πόλης. Ο ήχος των εκρήξεων καταγράφηκε, μάλιστα, και στη ζωντανή μετάδοση του BBC από το Κίεβο.

Hugo Bachega of @BBCWorld indeed, live, in Kiev as ominous noises thunder out of the sky pic.twitter.com/qkIlGpJ2Nh — Keith Olbermann (@KeithOlbermann) October 10, 2022

Συγκλονίζει επίσης η περίπτωση μιας νεαρής κοπέλας που περπατούσε στους δρόμους του Κιέβου, όταν ξαφνικά και σε μικρή απόσταση σκάει άλλος ένας πύραυλος με το ωστικό κύμα να «χτυπάει» το κορίτσι.

A girl was recording a video message in #Kyiv and was hit by an explosive wave. pic.twitter.com/LJIX5iDmWK — NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2022

Επίσης, δημοσιογράφος της Wall Street Journal ανήρτησε βίντεο το οποίο υποστηρίζει ότι καταγράφηκε στο πάρκο Σεβτσένκο στο κεντρικό Κίεβο, «το μεγαλύτερο και πιο πολυσύχναστο πάρκο της πόλης, το οποίο είναι συνήθως γεμάτο με ανθρώπους και μουσικούς του δρόμου». Κατά πληροφορίες πρόκειται για τουλάχιστον τρεις εκρήξεις στο κέντρο του Κιέβου. «Αρκετές εκρήξεις σημειώθηκαν στην περιφέρεια Σεβτσένκιβ στο κέντρο της πρωτεύουσας» έγραψε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο σε ανάρτησή του στο Telegram.

Russian Attacks Reported in #Kyiv. Black Smoke Clouds Can Be Seen Rising From Buildings Possibly #Zelensky Office A Missile Attack #breaking pic.twitter.com/c0rTzMNNu0 — KASİDE (@zakkumec) October 10, 2022

Πλήγματα και σε άλλες πόλεις

Σχεδόν ταυτόχρονα δημοσιογράφος του Associated Press έκανε λόγο για εκρήξεις και στην πόλη Ντνίπρο. «Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι ο Πούτιν εντείνει τις επιθέσεις του μετά την έκρηξη της γέφυρας Κερτς» σχολίασε ο δημοσιογράφος του AP. Λίγη ώρα αργότερα, δε, αναφορές για εκρήξεις καταγράφηκαν και από τις πόλεις Λβίβ, Τερνόπιλ και Μικολάγιεφ. Ουκρανοί δημοσιογράφοι καταγγέλλουν ότι «το χτύπημα στο Κίεβο, μια πόλη που είχε μείνει επί μακρόν εκτός των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εσκεμμένα πραγματοποιήθηκε σε ώρα αιχμής ώστε να υπάρξουν θύματα». Οι εκρήξεις σε Κίεβο και Ντίπρο σημειώνονται ενώ ο Βλαντιμίρ Πούτιν φαίνεται να αποδίδει χαρακτήρα προσωπικής προσβολής στην τρομακτική έκρηξη της γέφυρας της Κριμαίας, επιταχύνοντας ραγδαία στο εξής τις όποιες αποφάσεις του αναφορικά με το επίπεδο κλιμάκωσης της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» στην Ουκρανία.

Δύο εικοσιτετράωρα μετά την «αποκαθήλωση» του «συμβόλου της ρωσικής ισχύος», δηλαδή την πρωτοφανή έκρηξη στη γέφυρα του Κερτς, που συνδέει την προσαρτημένη από το 2014 χερσόνησο της Κριμαίας με τη Ρωσική Ομοσπονδία, ο Βλαντιμίρ Πούτιν αναμένεται να προεδρεύσει σήμερα, Δευτέρα, του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, έχοντας προηγουμένως κατατάξει το συμβάν του Σαββάτου στην κατηγορία των «τρομοκρατικών πράξεων». Από τη στιγμή, μάλιστα, που ο Ρώσος Πρόεδρος ενέδυσε με το μανδύα της «τρομοκρατίας» το χτύπημα στη γέφυρα της Κριμαίας, στρατιωτικοί αναλυτές προεξοφλούν ότι θα ακολουθήσουν σειρά από σκληρά αντίμετρα από πλευράς της Μόσχας κι ενώ ο ένας μετά τον άλλο οι Ρώσοι προπαγανδιστές ζητούν από τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου να «δείξει τα δόντια» του στους Ουκρανούς.

Προσωπική υπόθεση

Η προσωπική, αυτή διάσταση του συμβάντος σε σχέση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν έγκειται στο γεγονός ότι ο ίδιος υπήρξε ο εμπνευστής και θεμελιωτής της γέφυρας της Κριμαίας, ενώ η σύνδεση -οδική και σιδηροδρομική- της Κριμαίας με τη Ρωσία απηχεί πλήρως το κεντρικό ιδεολογικό αφήγημά του, ότι δηλαδή η Ουκρανία αποτελεί «αναπαλλοτρίωτο μέρος της δικής μας ιστορίας, πολιτισμού και πνευματικού χώρου», όπως επανέλαβε για τελευταία φορά ο Ρώσος Πρόεδρος στις 21 Φεβρουαρίου, προκειμένου να αιτιολογήσει την επικείμενη τότε εισβολή του στη γειτονική χώρα.

Παράλληλα, η γέφυρα της Κριμαίας κόστισε στο Ρώσο Πρόεδρο περίπου 4 δισ. δολάρια, τα οποία η Ρωσία δαπάνησε, ώστε να οδηγήσει την Ουκρανία κατά την «ιστορική μοίρα» της, δηλαδή στην αυλή του Κρεμλίνου, όπου ο Βλαντιμίρ Πούτιν θεωρεί ότι μόνο ανήκει, ακολουθώντας τα χνάρια του Μεγάλου Πέτρου. Αυτή η διάχυτη αίσθηση της ιδιοκτησίας της Ουκρανίας στο μυαλό του Ρώσου ηγέτη συνιστά τον πυρήνα των όποιων αντίποινων αποφασιστούν σήμερα, καθώς για το Κρεμλίνο η έκρηξη του Σαββάτου παραβιάζει ανοιχτά το ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο της Ρωσίας του Πούτιν.

Συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας της Ρωσίας

Για το λόγο αυτό, ο Ρώσος Πρόεδρος θα προεδρεύσει ο ίδιος σήμερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο συνεδριάζει πλέον σε εβδομαδιαία βάση, προκειμένου να επιλαμβάνεται άμεσα των όποιων προβληματικών καταστάσεων στο θέατρο του πολέμου. Ταυτόχρονα, η χθεσινή αποστροφή του Βλαντιμίρ Πούτιν ότι «οι δράστες, οι αυτουργοί και οι εντολείς είναι οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες» αναφορικά με τους εντολείς της επίθεσης στη γέφυρα της Κριμαίας, θα κατευθύνει στο εξής τους στόχους που θα πλήττει η Ρωσική Ομοσπονδία στην Ουκρανία, η οποία βάλλει τις τελευταίες ώρες κατά σημείων μαζικού ενδιαφέροντος με παρόντες δεκάδες αμάχους, παρά σε αμιγώς στρατιωτικούς στόχους.