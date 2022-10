Μολδαβία: Κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη για εξηγήσεις

Η Μολδαβία ανακοίνωσε ότι τρεις πύραυλοι Cruise που εκτόξευσε η Ρωσία κατά της Ουκρανίας διέσχισαν τον μολδαβικό εναέριο χώρο και ότι καλεί για εξηγήσεις τον ρώσο πρεσβευτή στο Κισινάου.

«Τρεις πύραυλοι Cruise που εκτοξεύθηκαν κατά της Ουκρανίας σήμερα το πρωί από ρωσικά πλοία στην Μαύρη Θάλασσα διέσχισαν τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας. Έδωσα οδηγίες να κληθεί ο πρεσβευτής της Ρωσίας για να δώσει εξηγήσεις», έγραψε στο Twitter ο μολδαβός υπουργός Εξωτερικών Νίκου Ποπέσκου.

#Moldova condemns in strongest possible terms violation of its airspace by three Russian cruise missile as Russia attacked Ukrainian cities this morning.

We condemn Russia's continued aggression against Ukraine.https://t.co/i8eu3ihx2Z

— Nicu Popescu (@nicupopescu) October 10, 2022