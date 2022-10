Μαρία Σάκκαρη αγώνας: Ξεκινά στο τουρνουά του Σαν Ντιέγκο με τη Ντόνα Βέκιτς

Μετά τους αγώνες της στο τουρνουά της Οστράβα, όπου αποκλείστηκε στον γύρο των «16», η Μαρία Σάκκαρη θα συνεχίσει στο τουρνουά των 500 βαθμών του Σάν Ντιέγκο, στις ΗΠΑ. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, που είναι το Νο5 του ταμπλό (Νο7 στην παγκόσμια κατάταξη), θα ξεκινήσει με αντίπαλο την καλή της φίλη από την Κροατία Ντόνα Βέκιτς (Νο77 στην παγκόσμια κατάταξη). Οι δυο τους συχνά έχουν παίξει μαζί στο διπλό, με πιο πρόσφατο το τουρνουά του Νότιγχαμ τον Ιούνιο, πράγμα που σημαίνει πως η μια γνωρίζει πολύ καλά τις κινήσεις της άλλης και ο μεταξύ τους αγώνας θα είναι αρκετά ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με το Gazzetta, αν η Σάκκαρη καταφέρει να επικρατήσει επί της Βέκιτς τότε θα βρει μπροστά της, στον γύρο των «16», τη νικήτρια της αναμέτρησης Καρολίνα Πλίσκοβα (Τσεχία, Νο22) – Καρολάιν Ντολχάιντ (ΗΠΑ, Νο32). Ο αγώνας της Σάκκαρη θα πραγματοποιηθεί είτε αύριο (Τρίτη, 11/10) το βράδυ είτε τα ξημερώματα της Τετάρτης (12/10).

