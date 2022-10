Γενέθλια Πούτιν: Το παράξενο δώρο του Λουκασένκο

Ένα τρακτέρ είναι ένα από τα πιο παράξενα δώρα που δέχθηκε ο Βλαντίμιρ Πούτιν για τα 70ά γενέθλιά του. Του το χάρισε ο σύμμαχός του, Αλεξάντερ Λουκασένκο, που επιβεβαίωσε την είδηση κατά την επίσκεψή του στην ιδιαίτερη πατρίδα του Πούτιν, την Αγία Πετρούπολη. Ο Πούτιν υποδέχθηκε τους ηγέτες πρώην σοβιετικών κρατών καθώς μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία με την αντεπίθεση των δυνάμεων του Κιέβου να τον έχει φέρει σε δυσχερή θέση. Αλλά χθες Παρασκευή οι σύμμαχοί του είχαν μόνον εγκώμια να πουν και δώρα να προσφέρουν στον Πούτιν, που κρατά εδώ και δύο δεκαετίες στα χέρια του τα ηνία της εξουσίας στη Ρωσία.

Ο Λουκασένκο, ο «τελευταίος δικτάτορας της Ευρώπης», όπως τον έχουν αποκαλέσει δυτικά ΜΜΕ και βρίσκεται στην εξουσία για ακόμη μεγαλύτερο διάστημα από τον Πούτιν -από το 1994 συγκεκριμένα – κατέφθασε στην Αγία Πετρούπολη με ένα πιστοποιητικό του λευκορωσικής κατασκευής τρακτέρ, προϊόν της Minsk Tractor Works, που είναι η ναυαρχίδα της βιομηχανίας της χώρας του. Ασυνήθιστο ήταν και το δώρο του προέδρου του Τατζικιστάν, Εμομάμλι Ραχμόν στον Πούτιν: δύο πυραμίδες από καρπούζια και πεπόνια!

Ορισμένοι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχολίασαν ειρωνικά το δώρο του Λουκασένκο στον Πούτιν, καθώς το… ταπεινό τρακτέρ έγινε ένα από τα πρώτα σύμβολα της ουκρανικής αντίστασης στη ρωσική εισβολή, όταν εθεάθησαν αγρότες να σέρνουν εγκαταλειμμένα από τις δυνάμεις κατοχής στρατιωτικά οχήματα.

The President of Tajikistan apparently gave President Putin two pyramids of melons 🍈 🍉 pic.twitter.com/ogvnHmzFpn

— Will Vernon (@BBCWillVernon) October 7, 2022