Έκρηξη στο Στενό του Κερτς: Συναγερμός στη γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με την Κριμαία

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώθηκε τεράστια έκρηξη στη στρατηγικής σημασίας γέφυρα στο Στενό του Κερτς, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA έκανε λόγο για πυρκαγιά σε δεξαμενή καυσίμων στη γέφυρα στη χερσόνησο της Κριμαίας. Βίντεο και εικόνες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τη γέφυρα στο στενό του Κερτς, που συνδέει τη Ρωσία με την Κριμαία, να φλέγεται.

Η κυκλοφορία πάνω στη γέφυρα έχει διακοπεί, μετέδωσε το πρακτορείο Reuters. Επίσης, υπάρχουν αναφορές και για κατάρρευση μέρους της γέφυρας, κάτι που φαίνεται σε εικόνες που έχουν αναρτηθεί στο Twitter.

Ο Όλεγκ Κριούτσκοφ, σύμβουλος του επικεφαλής της Κριμαίας, δήλωσε ότι μια δεξαμενή καυσίμων έχει πιάσει φωτιά σε ένα από τα τμήματα της γέφυρας, αλλά, σύμφωνα με τον ίδιο, η γέφυρα δεν έχει υποστεί ζημιές.

Η γέφυρα είναι εξαιρετικά συμβολική για τη Ρωσία και μια σημαντική οδός υλικοτεχνικής προμήθειας για τις ρωσικές δυνάμεις στην Κριμαία και στη νότια κατεχόμενη από τη Ρωσία Ουκρανία. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί το τελευταίο σημαντικό πλήγμα για τη Μόσχα, μετά από αρκετές εβδομάδες ανατροπών στο πεδίο της μάχης που οδήγησαν τις ουκρανικές δυνάμεις να αναγκάσουν τα ρωσικά στρατεύματα σε υποχώρηση στην ανατολική και νότια Ουκρανία.

Κάτοικοι στην περιοχή ανέφεραν ότι άκουσαν ισχυρές εκρήξεις γύρω στις 6 το πρωί του Σαββάτου. Παράλληλα, τοπικός αξιωματούχος είπε ότι ένα τρένο καίγεται στη γέφυρα, μετέδωσε το πρακτορείο TASS. Τα ρωσικά ΜΜΕ μιλούν για «ατύχημα». Σύμφωνα με την Crimea Railway, μια ρωσική κρατική επιχείρηση, μια δεξαμενή καυσίμων εξερράγη στο πίσω μέρος εμπορευματικής αμαξοστοιχίας που διέσχιζε τη γέφυρα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή θάνατοι από το περιστατικό. Η ατμομηχανή του τρένου και μέρος των βαγονιών ρυμουλκήθηκαν στον σταθμό Κερτς μετά την έκρηξη.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Θαλάσσιων και Ποτάμιων Μεταφορών της Ρωσίας ανέφερε ότι η φωτιά δεν έχει επηρεάσει τη ναυτιλία μέσω του στενού του Κερτς. Χρήστες του Διαδικτύου στο σημείο της πυρκαγιάς μοιράστηκαν πλάνα που προφανώς δείχνει ένα τρένο βυτιοφόρο να φλέγεται. Ενώ η φωτιά καίει στις γραμμές του τρένου της γέφυρας, ένα ολόκληρο τμήμα του οδοστρώματος της γέφυρας έχει προφανώς καταρρεύσει. Άγνωστο παραμένει κατά πόσον η έκρηξη σχετίζεται με ουκρανική στρατιωτική δραστηριότητα.

Η γέφυρα κατασκευάστηκε από τη Ρωσία μετά την προσάρτηση της Κριμαίας. Έχει μήκος 19 Χλμ. και είναι η μεγαλύτερη γέφυρα που έχει κατασκευάσει ποτέ η Ρωσία. Η οδική γέφυρα εγκαινιάστηκε από τον Βλαντίμιρ Πούτιν στις 15 Μαΐου 2018 και άνοιξε για τα οχήματα στις 16 Μαΐου (και για φορτηγά την 1η Οκτωβρίου).

BREAKING ‼️‼️‼️‼️‼️‼️ CRIMEA BRIDGE DESTROYED

According to eyewitnesses, it happened at about 6:00 am. The automobile part of the bridge sank. The railway part of the bridge is damaged.

According to preliminary information, there was an explosion of a train with fuel. pic.twitter.com/KpmU2tSF0z

— P.Style (@PStyle0ne1) October 8, 2022