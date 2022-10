Eurovision 2023 που θα γίνει: Απόψε η ανακοίνωση της διοργανώτριας πόλης

Ο Ιρλανδός ηθοποιός Γκράχαμ Νόρτον αποκάλυψε, μιλώντας στη ραδιoφωνική εκπομπή «The Chris Evans Breakfast Show with Sky», ότι απόψε το βράδυ, Παρασκευή 7 Οκτωβρίου, θα ανακοινωθεί επίσημα ποια πόλη του Ηνωμένου Βασιλείου θα φιλοξενήσει τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2023. Η ανακοίνωση θα γίνει στην εκπομπή «The One Show», η οποία μεταδίδεται ζωντανά από το ΒΒC. Μαζί με τον Νόρτον, θα είναι ο τραγουδιστής που εκπροσώπησε το Ηνωμένο Βασίλειο πέρυσι με το τραγούδι «Space Man» και κατέλαβε τη δεύτερη θέση, Σαμ Ράιντερ.

«Εγώ και ο Σαμ, το βράδυ της Παρασκευής, θα μιλήσουμε για το πού θα γίνει ο φετινός διαγωνισμός της Eurovision» ανέφερε ο Γκράχαμ Νόρτον τονίζοντας ότι δεν γνωρίζει την πόλη και θα το μάθει και εκείνος μαζί με το κοινό. Η εκπομπή του Νόρτον θα μεταδοθεί από τις 21:00 έως τις 21:30 ώρα Ελλάδος. Σημειώνεται ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα φιλοξενήσει τον 67ο Διαγωνισμό της Eurovision, μετά την νίκη της Ουκρανίας στον περσινό θεσμό.

The host city of the @BBCEurovision Song Contest 2023, on behalf of Ukraine, will be announced on @BBCTheOneShow tonight!

Tune in at 7pm on @BBCOne & @BBCiPlayer to find out if it's #Glasgow or #Liverpool! #Eurovision pic.twitter.com/1olSXbdzcY

— BBC (@BBC) October 7, 2022