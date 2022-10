Δασκάλα με μάσκα Scream: Σάλος σε παιδικό σταθμό με μέθοδο τιμωρίας

Εργαζόμενοι σε παιδικό σταθμό του Μισισιπή δέχονται πυρά μετά από βίντεο που τους δείχνει να χρησιμοποιούν μάσκα «Scream», για τρομάξουν τα «άτακτα» παιδιά. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της «Daily mail» τα βίντεο εμφανίστηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνοντας αρκετούς εργαζόμενους να προσπαθούν να τρομάξουν τα παιδιά για να έχουν καλύτερη συμπεριφορά. Ένα από τα βίντεο που κοινοποιήθηκαν ευρέως στο διαδίκτυο δείχνει έναν εργαζόμενο παιδικού σταθμού να λέει στη γυναίκα με τη μάσκα να αποφύγει ορισμένα νήπια που ήταν «καλά», λέγοντας «μην τα πιάσετε». Τα παιδιά φαίνονται να κλαίνε με αναφιλητά καθώς η γυναίκα κάνει τον γύρο αρκετών τάξεων, φωνάζοντας και ουρλιάζοντας στα παιδιά, φορώντας μάσκα από την ταινία «Scream».

Το βίντεο που διαρκεί περισσότερο από δύο λεπτά δείχνει τη γυναίκα κάποια στιγμή να σκύβει προς ένα παιδί που ήταν «κακό» και να ρωτάει «είσαι κακός, μήπως πρέπει να σε βγάλω έξω;». Το παιδί, εμφανώς αναστατωμένο και προσπαθώντας να κρύψει το πρόσωπό του από τη γυναίκα με τη μάσκα, φωνάζει «όχι» και κουνάει το κεφάλι του στην ερώτησή της. Παρά την απάντησή του, η γυναίκα ουρλιάζει κατευθείαν στο πρόσωπο του νεαρού αγοριού πριν φωνάξει «καλύτερα να είσαι καλός». Στη συνέχεια, η παιδαγωγός αλλάζει αίθουσα καθώς τα παιδιά στο πρώτο δωμάτιο συνεχίζουν να κλαίνε, λέγοντας στη δεύτερη ομάδα παιδιών «καλύτερα να είστε έτοιμοι». Τουλάχιστον τρία παιδιά φαίνονται στη συνέχεια να προσπαθούν να κρυφτούν πίσω από ένα ράφι καθώς η γυναίκα χτυπάει την πόρτα.

Daycare worker scares toddlers, dons Halloween mask and SCREAMS at crying children who were 'bad' https://t.co/Yd9quD7cuZ

— Daily Mail Online (@MailOnline) October 7, 2022