Ταϊλάνδη μακελειό: Τουλάχιστον 34 νεκροί, τα 23 παιδιά

Οι νεκροί από περιστατικό με πυρά σε παιδικό σταθμό στη βορειοανατολική Ταϊλάνδη ανέρχονται σε 34, όπως δήλωσε σήμερα τοπικός αξιωματικός της αστυνομίας στο Reuters. Σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματικό της τοπικής αστυνομίας που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται τουλάχιστον 23 παιδιά. Ο αξιωματικός της αστυνομίας επιβεβαίωσε στο Reuters ότι ο ένοπλος σκότωσε τη σύζυγο και το παιδί του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

At least 32 people, many of them children, were killed by an ex-policeman raiding a child care centre in Na Klang district of Nong Bua Lamphu. The suspect is on the run. #BangkokPost #Thailand pic.twitter.com/7oHyjmkkzR

