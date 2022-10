Ταϊλάνδη μακελειό: Ένοπλος σκόρπισε τον θάνατο σε παιδικό σταθμό

Τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε περιστατικό με πυρά σε επαρχία της βορειοανατολικής Ταϊλάνδης, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Υπάρχουν τουλάχιστον 31 νεκροί, αλλά οι λεπτομέρειες εξακολουθούν να έρχονται», δήλωσε στο Reuters ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της αστυνομίας Archon Kraitong.

Mass #shooting at a #childcare centre in #Thailand ’s northeastern province of Nong Bua Lam Phu. Initial reports indicate 38 people killed, mostly children. Police have named a suspect, a 34-year Ex police officer. He’s still on the run. #กราดยิง #กราดยิงหนองบัวลำภู pic.twitter.com/dfsfqebTUk

Σύμφωνα με το BBC, o δράστης πυροβόλησε και μαχαίρωσε ανήλικους μαθητές αλλά και ενήλικους που βρίσκονταν στον χώρο.

Ο φερόμενος ως δράστης είναι πρώην αστυνομικός και οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να τον εντοπίσουν.

⚠️TW⚠️

Just now media has reported that an deadly shooting took place in a daycare in Nong Bua Lam Phu city in Thailand. Initial reports states there's been 30+ casualties ,most of them being kids. The suspect is said to be a former cop & still at large! #กราดยิงหนองบัวลำภู pic.twitter.com/BYZaLufWEq

