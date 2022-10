Νίκες Ουκρανών: Τανκ παραδίδεται με λευκή σημαία – Η Ρωσία έχασε 4.000 τ.χλμ. σε μια εβδομάδα

Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν Ρώσους στρατιώτες να παραδίδονται στο μέτωπο της Ουκρανίας. Ενώ συνεχίζεται η ουκρανική αντεπίθεση και οι δυνάμεις του Κιέβου ανακαταλαμβάνουν περιοχές που είχαν πάρει στην κατοχή τους οι Ρώσοι, κυκλοφορούν διάφορα βίντεο που δείχνουν πώς οι στρατιώτες του Πούτιν παραδίδονται στους Ουκρανούς.

Ένα βίντεο που μεταδίδουν ουκρανικά ΜΜΕ δείχνει ένα τανκ τύπου BMP-2 κοντά στη Χερσώνα, το οποίο πλησιάζει Ουκρανούς στρατιώτες, με υψωμένες λευκές σημαίες. Οι Ουκρανοί παίρνουν το τανκ, και συλλαμβάνουν τους Ρώσους στρατιώτες.

The Russians are being captured together with the BMP-2 in the Kherson direction pic.twitter.com/vYZSYJ15Sb — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 5, 2022

Σε άλλο βίντεο, φέρεται ότι παρουσιάζεται ο τρόπος που οι Ουκρανοί στρατιώτες κατεβάζουν στη γη ένα drone, χρησιμοποιώντας όπλο κατάλληλης τεχνολογίας.

Soldiers of the AFU "landed" a #Russian drone DJI Mavic pro with an EDM4S anti-drone gun. pic.twitter.com/i5thHBXmqS — NEXTA (@nexta_tv) October 5, 2022

Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούν πληροφορίες για ευρείας κλίμακας επιχείρηση ανακατάληψης περιοχών από τους Ουκρανούς στρατιώτες, σε εδάφη, μάλιστα, που οι Ρώσοι ανακοίνωσαν ότι έχουν πλέον προσαρτηθεί στη Ρωσία.

Η Ρωσία έχασε 4.000 τ.χλμ. σε μια εβδομάδα

Σύμφωνα με χάρτες που επεξεργάστηκε το Sky News, μετά την αντεπίθεση της Ουκρανίας η Ρωσία έχει χάσει 4.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα μέσα σε μόλις μια εβδομάδα. Όπως σημειώνει το βρετανικό δίκτυο η αντεπίθεση της Ουκρανίας ξεκίνησε στις 6 Σεπτεμβρίου και η ταχύτητά της φαίνεται ότι έπιασε εξαπίνης την Μόσχα. Οι Ρώσοι αποσύρονται από θέσεις της πρώτης γραμμής ειδικά στην ανατολική επαρχία του Χαρκόβου. Σύμφωνα με το ρωσικό Agentstvo η Ουκρανία έχει απελευθερώσει μια έκταση της τάξης των 4.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων μόνο την τελευταία εβδομάδα επισημαίνοντας ότι πρόκειται για τα πιο σημαντικά στρατιωτικά κέρδη για την Ουκρανία από τότε που απέκρουσε την ρωσική προσπάθεια κατάληψης του Κιέβου, στις αρχές Μαρτίου.

Το διάγγελμα Ζελένσκι

Το βράδυ της Τετάρτης (5/10) στο καθιερωμένο ημερήσιο διάγγελμά του προς τον ουκρανικό λαό ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι ανακοίνωσε την απελεύθερωση περισσότερων εκτάσεων από τις ρωσικές δυνάμεις. Όπως είπε ο Ζελένσκι ο ουκρανικός στρατός απελευθερωσε τρία χωριά το τελευταίο 24ωρο στην περιοχή της Χερσώνας, το Νοβοβοκρεσένκε, το Νοβογκριγκορίβκα και το Πετροπαβλίνκα προσθετοντας ότι «η αντεπίθεση συνεχίζεται».

Είναι τέτοια, δε, η ταχύτητα με την οποία υποχωρούν οι ρωσικές δυνάμεις ώστε Αμερικανοί αξιωματούχοι να δηλώνουν ανοιχτά ότι δεν αποκλείεται με τους ρυθμούς αυτούς να επιστρέψει στην κατοχή της Ουκρανίας ακόμα και η Κριμαία, η οποία καταλήφθηκε από ρωσικές δυνάμεις το 2014.

WATCH: Russian BMP-2 crew appears to surrender to Ukrainian forces and are taken as prisoners in the Kherson region. pic.twitter.com/xcXG8gLiQm — Moshe Schwartz (@YWNReporter) October 5, 2022

«Είναι ξεκάθαρο ότι η Ρωσία δεν έχει πλέον τη δυνατότητα ή το ηθικό για να υπερασπιστεί θέσεις κλειδιά στις κατειλημμένες περιοχές, και αν οι Ουκρανία πετύχουν στον στόχο τους να ανακαταλάβουν τη Χερσώνα, τότε υπάρχει μια πολύ σημαντική πιθανότητα ότι τελικά θα μπορέσουν να ανακαταλάβουν και την Κριμαία» δήλωσε χαρακτηριστικά Αμερικανός αξιωματούχους μιλώντας στην βρετανική Telegraph. Η δήλωση αυτή έρχεται, μάλιστα, περίπου στην ίδια χρονική στιγμή κατά την οποία έρχονται στη δημοσιότητα βίντεο με Ρώσους στρατιώτες να παραδίδονται υψώνοντας λευκή σημαία εγκαταλείποντας τα στρατιωτικά οχήματά τους.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης (6/10), πάντως, ο περιφερειάρχης στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Σταρούχ, ανακοίνωσε ότι ρωσικοί βομβαρδισμοί έπληξαν κατοικίες στην ομώνυμη πόλη, κάνοντας λόγο για θύματα και πυρκαγιές.

«Λόγω των επιθέσεων του εχθρού ξέσπασαν πυρκαγιές στην πόλη», ανέφερε ο κ. Σταρούχ μέσω της πλατφόρμας Telegram. «Πιθανόν υπάρχουν θύματα. Σωστικά συνεργεία βγάζουν ήδη ανθρώπους από τα συντρίμμια», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.