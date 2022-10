Ιράν μαθήτριες: Το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

Μαθήτριες στο Ιράν μετέχουν στις διαδηλώσεις που ξέσπασαν στη χώρα μετά τον θάνατο της Μαχσα Αμίνι κουνώντας τις μαντίλες τους και φωνάζοντας συνθήματα κατά του καθεστώτος σε μια άνευ προηγουμένου ένδειξη υποστήριξης στις πρωτοφανείς κινητοποιήσεις, τις μεγαλύτερες εδώ και τρία χρόνια. Σε διάφορα βίντεο, τη γνησιότητα των οποίων επαλήθευσε το BBC, έφηβες μαθήτριες διακρίνονται να μετέχουν σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για τον θάνατο της 22χρονης στις αυλές σχολείων και στους δρόμους διαφόρων πόλεων του Ιράν. Σε ένα βίντεο, που έχει γίνει viral, ομάδες κοριτσιών χωρίς μαντίλες διώχνουν έναν κυβερνητικό αξιωματούχο από το σχολείο τους στο Καράτζ. Φαίνονται μάλιστα να πετούν άδεια μπουκάλια νερού στον άνδρα φωνάζοντας «ντροπή σου», μέχρι που ο τελευταίος αποχώρησε. Σε άλλο βίντεο από την ίδια πόλη του Ιράν, δυτικά της Τεχεράνης, νεαρές μαθήτριας ακούγονται να φωνάζουν: «Αν δεν ενωθούμε, θα μας σκοτώσουμε τη μία μετά την άλλη».

Protesting students, chasing away an #Iranian official from their school, shouting: Shame on you…October 3rd… #MahsaAmini pic.twitter.com/eFmRhvaN2H

Τη Δευτέρα δεκάδες μαθήτριες στη Σιράζ μπλόκαραν την κυκλοφορία σε κεντρικό δρόμο ανεμίζοντας τις μαντίλες τους διαδηλώνοντας κατά του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ. «Θάνατος στο δικτάτορα», φώναζαν.

In a march in Gohardasht, Karaj, schoolgirls remove their head coverings today chanting "death to the dictator" while cars sounds horns in support.

It's hard to put into context just how unprecedented these scenes are in Iran.#مهسا_امینی #MahsaAminipic.twitter.com/xxMatcVA7u

