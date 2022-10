Μουντιάλ 2030 – Ουκρανία: Το μήνυμα του Ζελένσκι

Με ένα ευχαριστήριο tweet, ο πρόεδρος Ζελένσκι επισημοποίησε τη συμμετοχή της Ουκρανίας ανάμεσα στις χώρες που διεκδικούν την οργάνωση του Μουντιάλ 2030. «Η κοινή προσφορά της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Ουκρανίας ώστε να φιλοξενήσουν τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου του 2030 είναι κάτι περισσότερο από ένα σύμβολο πίστης στην κοινή μας νίκη. Η Ουκρανία θα αντέξει, θα επικρατήσει και θα ανοικοδομηθεί χάρη στην αλληλεγγύη των συμμάχων της. Ευχαριστώ για την υποστήριξη», ανέφερε ο Ζελένσκι. Υπενθυμίζεται ότι οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες της Ισπανίας και της Πορτογαλίας ανακοίνωσαν και επισήμως σήμερα την προσθήκη της Ουκρανίας στην υποψηφιότητά τους για την ανάληψη του Μουντιάλ του 2030.

Η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε σε συνέντευξη Τύπου στα κεντρικά γραφεία της UEFA, στη Νιόν, με την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία να έχει ήδη εκφράσει την υποστήριξή της στην υποψηφιότητα των δύο χωρών της Ιβηρικής Χερσονήσου. Το Μουντιάλ του 2030 έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς σηματοδοτεί τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την παρθενική διοργάνωση του θεσμού. Tη διοργάνωση διεκδικούν επίσης από κοινού τέσσερις χώρες της Νότιας Αμερικής (Ουρουγουάη, Αργεντινή, Παραγουάη και Χιλή), ενώ εξετάζεται η κατάθεση κοινής υποψηφιότητας από τη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο, με τη συμμετοχή και της Ελλάδας, σύμφωνα με αξιωματούχους των δύο χωρών.

The joint bid of Spain, Portugal & Ukraine to host the 2030 FIFA World Cup is more than a symbol of faith in our joint victory. Ukraine will endure, prevail & be rebuilt thanks to the solidarity of its partners. Grateful for the support to 🇪🇸 & 🇵🇹 @sanchezcastejon @antoniocostapm

