Τροχαίο με Μαζεράτι: Κλεμμένο όχημα εκτοξεύεται στον αέρα με 200 χλμ

Ένας έφηβος έχασε τη ζωή του και άλλοι δυο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση σε τροχαίο δυστύχημα την Κυριακή το βράδυ στη Φλόριντα. Οι τρεις έφηβοι έκλεψαν μια Maserati του 2016 στην Αγία Πετρούπολη της κομητείας Πινέλας και μόλις έγιναν αντιληπτοί από την αστυνομία στην προσπάθεια τους να ξεφύγουν έχασαν τον έλεγχο με αποτέλεσμα το σπορ αυτοκίνητο να εκτοξευθεί με 200 χλμ/ώρα στον αέρα και να προσγειωθεί ανάποδα. Στο βίντεο που ανέβασε η αστυνομία, το οποίο έχει τραβηχτεί από το ελικόπτερο της, δυο περιπολικά πλησιάζουν το κλεμμένο όχημα με τους αστυνομικούς να κάνουν νόημα στον οδηγό να σταματήσει. Ο 15χρονος Κέντρικ Λανγκ που βρισκόταν στη θέση του οδηγού ανέπτυξε ταχύτητα, με την αστυνομία από την πλευρά της να ελαττώνει αποφεύγοντας την καταδίωξη.

DEPUTIES INVESTIGATING FATAL VEHICLE CRASH INVOLVING JUVENILES: PCSO is investigating a fatal crash involving a stolen vehicle and three juveniles from overnight. The full news release can be found here: https://t.co/caOslxPyGE pic.twitter.com/b8qdxnyMiy

— Pinellas SO (@SheriffPinellas) October 2, 2022