Νίκες Ουκρανών: Καταρρέει το ρωσικό μέτωπο στο νότο

Ο έλεγχος της Ρωσίας έχει καταρρεύσει στη νότια Ουκρανία, καθώς δεκάδες πόλεις απελευθερώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες, σύμφωνα με πηγές και από τις δύο πλευρές της σύγκρουσης. Το Κίεβο είπε ότι τα στρατεύματά του «προελαύνουν με σιγουριά προς τη θάλασσα», καθώς βίντεο έδειχναν την πόλη Davydiv Brid υπό τον έλεγχό τους μαζί με μια ομάδα μικρότερων οικισμών στη γύρω ύπαιθρο.

Εν τω μεταξύ, φιλορώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερ ανέφεραν ότι οι δυνάμεις τους είχαν υποχωρήσει περίπου 10 μίλια κάτω από τον ποταμό Ντνίπρο, καθώς ολόκληρο το βόρειο άκρο δυτικά του ποταμού έπεσε στα χέρια της Ουκρανίας.

Ο Illia Ponomarenko, ένας δημοσιογράφος του Kyiv Independent, έγραψε στο Twitter: «Θεέ μου, το ρωσικό μέτωπο προφανώς καταρρέει στον νότο». Οι εξελίξεις αυτές σημειώνονται λίγες ημέρες αφότου ο Πούτιν προσάρτησε στη Ρωσία την περιοχή της Χερσώνας -μαζί με άλλες τρεις-ς, υποσχόμενος ότι θα ανήκουν στη Μόσχα «για πάντα».

Οι χάρτες του ρωσικού υπουργείου Άμυνας φαίνεται να δείχνουν την απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων εισβολής από περιοχές στην ανατολική και νότια Ουκρανία, όπου δέχθηκαν σοβαρή πίεση από την ουκρανική αντεπίθεση, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Το Reuters αναφέρει ότι, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, σε βίντεο που παρουσιάστηκαν φάνηκε ότι οι περιοχές που βρίσκονται υπό την κατοχή των Ρώσων είναι πολύ λιγότερες σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα.

Χάρτες που δημοσιεύθηκαν από το ρωσικό μέσο ενημέρωσης Rybar, με διαφορά μόλις τεσσάρων ωρών, δείχνουν μια τεράστια ουκρανική ώθηση στη Χερσώνα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του πρακτορείου Reuters, η ενημέρωση του ρωσικού υπουργείου δεν μίλησε για απόσυρση στρατευμάτων ούτε για υποχώρηση, όμως στους χάρτες που χρησιμοποίησε για να δείξει τη θέση των ρωσικών επιθέσεων, οι σκιασμένες περιοχές που δείχνουν τον ρωσικό στρατιωτικό έλεγχο ήταν κατά πολύ μειωμένες.

Στη βορειοανατολική Ουκρανία, οι δυνάμεις της κατά μήκος μιας πρώτης γραμμής, που εκτείνεται περίπου 70 χιλιόμετρα νότια από το Κουπιάνσκ κατά μήκος του ποταμού Oskil, φάνηκε να έχουν υποχωρήσει περίπου 20 χιλιόμετρα προς τα ανατολικά, μέχρι τα σύνορα της επαρχίας Λουχάνσκ.

