Αζέροι εκτελούν Αρμένιους: Διεθνής κατακραυγή για το βίντεο φρίκης που ήρθε στο “φως”

Διεθνής σάλος έχει προκληθεί από βίντεο που δείχνει στρατιώτες του Αζερμπαϊτζάν να δολοφονούν εν ψυχρώ Αρμένιους αιχμαλώτους. Το βίντεο, που κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο τις τελευταίες ημέρες, δείχνει την εκτέλεση τουλάχιστον επτά ανδρών που φέρεται ότι είναι Αρμένιοι αιχμάλωτοι, από στρατιώτες.

Η επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας, Κατρίν Κολονά, ζήτησε σήμερα τη διεξαγωγή «ανεξάρτητης και αμερόληπτης έρευνας», μετά τη δημοσιοποίηση, σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, ενός βίντεο που φέρεται να εικονίζει την εκτέλεση Αρμένιων αιχμαλώτων από Αζέρους στρατιώτες. «Η εκτέλεση αιχμαλώτων πολέμου συνιστά έγκλημα πολέμου. Δεν μπορεί να μείνει ατιμώρητη» ανέφερε η Κολονά απαντώντας σε επερώτηση στο γαλλικό κοινοβούλιο. «Η Γαλλία είναι αλληλέγγυα με τον αρμενικό λαό και ζητά την έναρξη μιας αμερόληπτης και ανεξάρτητης έρευνας», πρόσθεσε.

«Η διεθνής κοινότητα πρέπει να καταδικάσει αυτά τα εγκλήματα πολέμου και να λάβει μέτρα για να σταματήσει την επιθετικότητα των Αζέρων», έγραψε την Κυριακή στο Twitter ο Αρμένιος πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου τουλάχιστον 286 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις στα σύνορα της Αρμενίας με το Αζερμπαϊτζάν. Το Γερεβάν κατηγορεί το Μπακού για αυτήν την κλιμάκωση. Η Κολονά εκτίμησε ότι τα γεγονότα αυτά αποκαλύπτουν επίσης ότι η Ρωσία δεν μπορεί «να παίξει τον ρόλο του διαιτητή» σε αυτήν τη σύγκρουση μεταξύ των δύο πρώην σοβιετικών δημοκρατιών του Καυκάσου. Η Μόσχα μεσολάβησε για να σταματήσει ο πόλεμος το 2020. Η Αρμενία, σύμμαχος της Ρωσίας και το Αζερμπαϊτζάν, που στηρίζεται από την Τουρκία, συγκρούστηκαν σε δύο πολέμους τις τρεις τελευταίες δεκαετίες για τον έλεγχο του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ το 1991 οι Αρμένιοι αυτονομιστές αυτού του ορεινού θύλακα κήρυξαν μονομερώς την ανεξαρτησία τους από το Αζερμπαϊτζάν και στον πόλεμο που ακολούθησε σκοτώθηκαν 30.000 άνθρωποι.

Yet another horrific video circulated in social media: Azerbaijani soldiers are arbitrarily executing group of #Armenian POWs on sovereign Armenian territory. Int'l community should strongly condemn & address this war crime & take appropriate measures to halt Az's aggression.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας επίσης καταδίκασε τις εκτελέσεις: «Αποτροπιασμό προκαλούν οι φρικτές αναφορές για την εκτέλεση άοπλων Αρμενίων αιχμαλώτων από τις δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν», αναφέρει το ΥΠΕΞ σε ανάρτησή του στο Twitter. «Η Ελλάδα καταδικάζει σθεναρά τέτοιες πράξεις βίας και ζητά ενδελεχή έρευνα για να διασφαλιστεί ότι οι δράστες θα λογοδοτήσουν», συνεχίζει.

Utterly appalled by the horrific reports of the execution of unarmed Armenian prisoners by Azerbaijani forces. #Greece strongly condemns such acts of violence and calls for a thorough investigation to ensure perpetrators are held to account pic.twitter.com/JFjoyUcB3q

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 4, 2022