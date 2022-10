Τουρκία – Λιβύη συμφωνία: Παράνομο το μνημόνιο, λέει η ΕΕ

Η ΕΕ απορρίπτει τη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης, τονίζοντας σε ανακοίνωση ότι «υπονομεύει τη σταθερότητα» της περιοχής και ότι «παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων χωρών». Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η ΕΕ αναφέρει ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν συμμορφώνεται με το Δίκαιο της θάλασσας και παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών. Επίσης, στην ανακοίνωση, που βγήκε στη δημοσιότητα την ημέρα που ανακοίνωσε η Τουρκία ότι υπέγραψε σχετική συμφωνία με τη Λυβύη, αναφέρεται ότι «πρέπει να αποφεύγονται ενέργειες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την περιφερειακή σταθερότητα» και ότι το μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης δεν μπορεί να παράγει έννομα αποτελέσματα για τρίτα κράτη.

«Το Μνημόνιο Συνεννόησης Τουρκίας-Λιβύης του 2019 παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συμμορφώνεται με το Δίκαιο της Θάλασσας και δεν μπορεί να παράγει έννομα αποτελέσματα (legal consequences) για τρίτα κράτη» τονίζει σε γραπτή ανακοίνωσή του, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα εξωτερικών υποθέσεων Πίτερ Στάνο σε συνέχεια των σημερινών ανακοινώσεων για υπογραφή «μνημονίου συνεργασίας» των δύο χωρών και υπογραμμίζει ότι πρέπει να «αποφεύγονται ενέργειες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την περιφερειακή σταθερότητα».

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση σημειώνει τις εκθέσεις που αναφέρουν ότι η Τουρκία και η Λιβυκή Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας υπέγραψαν συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες με βάση το Μνημόνιο Συνεννόησης Τουρκίας-Λιβύης του 2019 για την οριοθέτηση περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο. Η ΕΕ υπενθυμίζει ότι η θέση της σχετικά με αυτό το Μνημόνιο έχει δηλωθεί με σαφήνεια από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2019 και παραμένει αμετάβλητη: Το Μνημόνιο Κατανόησης Τουρκίας-Λιβύης του 2019 παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συμμορφώνεται με το Δίκαιο της Θάλασσας και δεν μπορεί να παράγει έννομα αποτελέσματα για τρίτα κράτη.

Η νέα συμφωνία δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμη. Απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις για το περιεχόμενό της. Πρέπει να αποφεύγονται ενέργειες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την περιφερειακή σταθερότητα». Σημειώνεται ότι άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας, μέσω του υπουργείου Εξωτερικών, στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. «Η Ελλάδα έχει κυριαρχικά δικαιώματα στην περιοχή, τα οποία προτίθεται να υπερασπιστεί με όλα τα νόμιμα μέσα, με πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας», σημειώνε, μεταξύ άλλων, το υπουργείο Εξωτερικών.

Ταυτόχρονα, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας ξεκίνησε μαραθώνιο διαβουλεύσεων. Πριν από λίγο συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρέσβη, Τζορτζ Τσούνη, για να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στη Λιβύη.

Σε συνάντηση @GreeceMFA, συζητήσαμε με τον Πρέσβη των ΗΠΑ George J. Tsunis, τις τελευταίες εξελίξεις στη Λιβύη – During a meeting held today @GreeceMFA, Ι discussed with @USAmbassadorGR the latest developments in #Libya.

— Nikos Dendias (@NikosDendias) October 3, 2022