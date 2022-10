Έλον Μασκ – Ουκρανία: Το… σχέδιο ειρήνης και οι αντιδράσεις

Μια ανάρτηση για τον πόλεμο στην Ουκρανία έκανε ο Έλον Μασκ, στην οποία παρουσίαζε ένα… ειρηνευτικό σχέδιο. Η Ουκρανία, μέσω του συμβούλου του Ζελένσκι, Μιχαΐλο Ποντόλιακ, απάντησε γρήγορα στην ανάρτηση του Έλον Μασκ, τονίζοντας ότι οι όροι που έγραψε ο Μασκ δεν θα γίνονταν αποδεκτοί από την Ουκρανία, ιδίως σε ό,τι αφορά την Κριμαία. Συγκεκριμένα, ο Έλον Μασκ στην ανάρτησή του, στην οποία καλεί τους χρήστες του Twitter να ψηφίσουν αν συμφωνούν ή όχι, γράφει:

Συνεχίζοντας, ο Μασκ γράφει ότι «αυτό θα είναι πιθανότατα το αποτέλεσμα στο τέλος, το μόνο ερώτημα είναι πόσοι θα πεθάνουν ως τότε» και επίσης λέει ότι «αξίζει να σημειωθεί ότι ένα πιθανό, αν και όχι πολύ πιθανό, αποτέλεσμα αυτής της σύγκρουσης είναι ο πυρηνικός πόλεμος».

Ukraine-Russia Peace:

– Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.

– Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).

– Water supply to Crimea assured.

– Ukraine remains neutral.

— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022