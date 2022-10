Δονούμενο δαχτυλίδι – πόκερ: Σκάνδαλο με 35χρονη

Σκάνδαλο και στο… πόκερ, λίγο μετά τη “θύελλα” που προκάλεσε η καταγγελία από τον παγκόσμιο πρωταθλητή στο σκάκι Μάγκνους Κάρλσεν κατά του αντιπάλου του Χανς Νίμαν για εξαπάτηση. Πρωταγωνίστρια στο σκάνδαλο αυτό η 35χρονη Ρόμπι Τζέιντ Λιού η οποία έφυγε με 269.000 δολάρια από τραπέζι στο καζίνο Hustler Casino τους Λος Άντζελες το βράδυ της περασμένης Πέμπτης.

Η 35χρονη φέρεται να χρησιμοποίησε ένα δονούμενο δαχτυλίδι για να κερδίσει τον αντίπαλό της Γκάρετ Άντελσταϊν με την ίδια να κάνει λόγο για «σεξιστική» αντίδραση μετά την νίκη της. Η νίκη της Λιού ήρθε όταν δέχθηκε το «όλα μέσα» του αντιπάλου της μολονότι δεν είχε τα φύλλα για να κερδίσει εκτιμώντας ότι ο Άντελσταϊν μπλόφαρε. Στο βίντεο από τον «αγώνα» ακούγονται οι σχολιαστές να μην πιστεύουν την κίνηση που έκανε η 35χρονη με τον Άντελσταϊν να της ρίχνει ένα «θανατηφόρο» βλέμμα.

THIS JUST HAPPENED…@RobbiJadeLew vs @GmanPoker in one of the strangest poker hands you've ever seen

