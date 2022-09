Σκάκι σκάνδαλο: Ένας… δονητής πίσω από την πρωτοφανή νίκη;

Σάλος έχει ξεσπάσει στην παγκόσμια κοινότητα σκάκι μετά τη νίκη ενός άγνωστου 19χρονου νεαρού, του Χανς Νίμαν απέναντι στον παγκόσμιο πρωταθλητή Μάγκνους Κάρλσεν (Magnus Carlsen) πριν μερικές ημέρες και τις υποψίες ο Niemann έκλεψε την παρτίδα και μάλιστα με έναν πολύ… ιδιαίτερο τρόπο. Ο Νίμαν ανέκοψε το σερί 53 αγώνων χωρίς ήττα του Κάρλσεν, αφήνοντας άφωνους παίκτες, κριτές, θεατές και όλους τους εμπλεκόμενους. Ο 19χρονος κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε ένα δονούμενο, τηλεχειριζόμενο σεξουαλικό παιχνίδι (δονητή) για να κερδίσει ένα πλεονέκτημα έναντι του Carlsen, βάζοντας έναν συνεργό (στην προκειμένη τον προπονητή του, Maxim Dlugy), να δονεί από μακριά τη συσκευή για να τον καθοδηγεί σε καλύτερες κινήσεις.

Στο τουρνουά του Sinquefield Cup, ο παγκόσμιος πρωταθλητής Κάρλσεν αποχώρησε από την παρτίδα μετά από μόλις μία κίνηση και αρνήθηκε να παίξει απέναντι στον Νίμαν – ο 19χρονος προσεκλήθη στην διοργάνωση την τελευταία στιγμή κάνοντας έξαλλο τον Κάρλσεν. Η διοργάνωση έβγαλε ανακοίνωση ότι «δεν έχει υπάρξει καμία ένδειξη για παρασπονδία από οποιονδήποτε παίκτη» καθώς οι συμμετέχοντες υποβάλλονται σε σωματικό έλεγχο με ανιχνευτές μετάλλων από επιτηρητές της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Σκακιού.

Chess superstar Magnus Carlsen for the first time openly accused American Hans Niemann of cheating Monday, saying the rising star had done so more recently and more often than he previously admitted.https://t.co/C6j5gRCWI5 pic.twitter.com/W5J2n4I0zd

— Channels Television (@channelstv) September 27, 2022