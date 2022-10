Άνδρες αεροσυνοδοί με φούστα: Νέα εποχή στη Virgin Atlantic

Η Virgin Atlantic επικαιροποίησε την πολιτική της για τις στολές, καταργώντας τις απαιτήσεις ένδυσης με βάση το φύλο και εισάγοντας σήματα αντωνυμιών, σε μια προσπάθεια να επιτρέψει στο προσωπικό να «φοράει στολές που εκφράζουν την πραγματική του ταυτότητα». Τι σημαίνει βασικά αυτό; Το προσωπικό, συμπεριλαμβανομένου του πληρώματος των αεροσκαφών και των πιλότων, θα μπορούν να επιλέγουν τι θα φορούν. Δηλαδή, ακόμη και οι άνδρες αεροσυνοδοί ή πιλότοι θα μπορούν να φορούν φούστα και οι γυναίκες παντελόνια. Δίνει δηλαδή, τη δυνατότητα στο πλήρωμα να επιλέξει ποια στολή θα φοράει: την «κόκκινη» επιλογή της εταιρείας, την οποία προηγουμένως φορούσαν οι γυναίκες αεροσυνοδοί, ή την «μπορντό» επιλογή, την οποία φορούσαν οι άνδρες.

Η ανακοίνωση της Virgin Atlantic έγινε στα social media, με την πρωταγωνίστρια του RuPaul’s Drag Race Michelle Visage να πρωταγωνιστεί στην καμπάνια, σε μια προσπάθεια να «αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία του εργατικού δυναμικού της». Η αεροπορική εταιρεία θα φτιάξει επίσης προαιρετικές κονκάρδες αντωνυμιών, που θα επιτρέπουν στο προσωπικό – αλλά και στους πελάτες να αποκαλούνται όπως οι ίδιοι επιθυμούν. Οι κονκάρδες, που είναι διαθέσιμες από σήμερα, μπορούν να ζητηθούν κατά το check-in.

We’ve changed our uniform code to give our crew, pilot and ground teams the option to choose which of our iconic uniforms, designed by Vivienne Westwood, best represents them 👠 #SeeTheWorldDifferently pic.twitter.com/dbCP4WxObl

— virginatlantic (@VirginAtlantic) September 28, 2022