Πολύνεκρο τροχαίο Ινδία: Όχημα που μετέφερε προσκυνητές έπεσε σε λίμνη

Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν ανετράπη και έπεσε σε λίμνη του Ουτάρ Πραντές στη βόρεια Ινδία, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές του ομόσπονδου κρατιδίου. Το πολύνεκρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην πόλη Κανπούρ.

In #Kanpur, #UttarPradesh, a #tractor–#trolley fell into a #pond, killing at least 24 people. The #PM offered ex-gratia payments of Rs. 2 lakh to the deceased and Rs. 50k to the injured. According to officials, the official death toll could increase. pic.twitter.com/n4O1Mf6aHA

