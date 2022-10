Δολοφονία στη Νέα Υόρκη: Ελληνοαμερικανός σκότωσε διασώστρια της Πυροσβεστικής

Ένα αποτρόπαιο έγκλημα με δράστη έναν Ελληνοαμερικανό άνδρα έρχεται να προστεθεί στη λίστα των βίαιων επιθέσεων που σημειώνονται όλο και πιο συχνά στη Νέα Υόρκη, με θύματα που φαίνεται να επιλέγονται τυχαία, από ανθρώπους χωρίς ευδιάκριτα κίνητρα. Ο 34χρονος Πίτερ Ζησόπουλος, ένας ομογενής που φέρεται να αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, συνελήφθη για τη δολοφονία μιας βετεράνου διασώστριας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης. Η Άλισον Ρούσο Έλινγκ δέχτηκε την αιματηρή επίθεση εν ώρα υπηρεσίας το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης, κοντά στο πόστο της στη γειτονιά της Αστόρια στο Κουίνς.

This morning Peter Zisopoulos, 34, of Astoria, Queens is charged with murder and criminal weapon possession after police say he stabbed and killed EMS Lieutenant Alison Russo. Cops think the 25-year veteran, a 9/11 first responder, was assaulted at random. https://t.co/nxiaUWeTin pic.twitter.com/rqdI1JOs5A

— Derick Waller (@wallerABC7) September 30, 2022