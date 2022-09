Ζαπορίζια – επίθεση σε κονβόι: Σκληρές εικόνες από το “χτύπημα”, τι απαντά η Ρωσία

Επίθεση σε ανθρωπιστικό κονβόι κοντά στη Ζαπορίζια κατήγγειλαν το πρωί της Παρασκευής (30/09) Ουκρανοί αξιωματούχοι με τον πρώτο απολογισμό να κάνει λόγο για τουλάχιστον 23 νεκρούς. Οι πρώτες φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media δείχνουν νεκρούς και τραυματίες στο έδαφος με πληροφορίες να αναφέρουν ότι το κονβόι χτυπήθηκε περισσότερες από 10 φορές.

At least 23 people were killed and 28 wounded in a Russian 🇷🇺 missile strike that hit a convoy of civilian vehicles near the southern Ukrainian 🇺🇦 city of Zaporizhzhia on Friday, Oleksandr Starukh

This morning, the russians fired at a humanitarian convoy leaving the city of Zaporizhzhia. Currently, 23 dead and 28 wounded are known #RussiaisATerroistState pic.twitter.com/gCLvyDX0oB

«Ο εχθρός εξαπέλυσε επίθεση σε ανθρωπιστικό κονβόι στα περίχωρα της πόλης. Οι άνθρωποι στέκονταν στην ουρά για να πάνε σε κατεχόμενες περιοχές προκειμένου να παραλάβουν συγγενείς τους και να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια» έγραψε σε ανάρτησή του στο Telegram ο κυβερνήτης της Ζαπορίζια, Αλεξάντερ Στρουκ Από την πλευρά του ο κυβερνήτης του Λουγκάνσκ ανακοίνωσε ότι στο ανθρωπιστικό κονβόι συμμετείχαν 34 οχήματα με την αναχώρησή του να είναι προγραμματισμένη εδώ και αρκετές ημέρες Σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, κατήγγειλε ότι η επίθεση στο κονβόι έγινε με 16 πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από συστοιχίες S-300 με τέσσερις εξ αυτών να πέφτουν σε έναν υπαίθριο χώρο στον οποίο είχαν συγκεντρωθεί τα οχήματα της πομπής.

the Russians fired at a civilian humanitarian convoy on the way out of Zaporizhzhia – 23 dead and 28 wounded.

"People stood in line to leave the temporarily occupied territory, to pick up their relatives, to take aid@amnesty @GermanyUN #RussiaTerroristState pic.twitter.com/Mibs45ZqSk

