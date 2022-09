Προφυλακτικό στο μικρόφωνο: Ρεπόρτερ στη Φλόριντα έγινε viral

Μια δημοσιογράφος από τη Φλόριντα τράβηξε την προσοχή των τηλεθεατών την Τετάρτη (28/9) , αφού στο μικρόφωνό ήταν τοποθετημένο ένα προφυλακτικό. Η Κάιλα Γκέιλερ του NBC2 έκανε ρεπορτάζ για τον τυφώνα Ίαν που έχει σαρώσει τη Φλόριντα από ένα πάρκινγκ. Το προφυλακτικό δεν πέρασε απαρατήρητο στο τηλεοπτικό κοινό και γρήγορα το twitter πήρε «φωτιά», με αρκετούς χρήστες να κάνουν χιούμορ και άλλους να αναρωτιούνται. «Το NBC 2 χρησιμοποιεί προστασία στη μετάδοση κατά τη διάρκεια του κυκλώνα Ίαν», έγραψε ένας τηλεθεατής στο Twitter. «Το NBCNewsNow έχει πραγματικά αυτή τη γυναίκα εδώ έξω που κρατάει ένα μικρόφωνο τυλιγμένο σε προφυλακτικό στο πρόσωπό της», έγραψε ένας άλλος.

Whoever said "necessity is the mother of invention" probably wasn't thinking about TV reporters putting condoms up to their mouths in the middle of a hurricane … but, yeah, that's a thing now! https://t.co/pKZFKB8nae

— TMZ (@TMZ) September 28, 2022