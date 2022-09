Νίκη Μελόνι Ιταλία: Η 45χρονη που πάει για πρωθυπουργός μετά τον θρίαμβο στις εκλογές

H Ιταλία ψήφισε και ξεκάθαρη νικητής είναι η Τζόρτζια Μελόνι, το κόμμα της οποίας απέσπασε πάνω από το ένα τέταρτο των ψήφων, ενώ ο μεγάλος χαμένος της βραδιάς είναι το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα, που εξασφάλισε γύρω στο 18%, λιγότερο απ’ όσο προέβλεπαν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Έτσι η Δεξιά συμμαχία των ακροδεξιών με τις νεοφασιστικές ρίζες «Αδελφών της Ιταλίας» της Μελόνι, της επίσης ακροδεξιάς Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι και της δεξιάς Forza Italia του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, ετοιμάζεται να σχηματίσει την πιο δεξιά κυβέρνηση από την εποχή του Μουσολίνι με την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό στο τιμόνι της.

«Θα κυβερνήσουμε για όλους τους Ιταλούς», έσπευσε να καθησυχάσει η Μελόνι αναφορικά με τις ανησυχίες στη χώρα της και στο εξωτερικό. Το κόμμα της, που παρέμεινε στην αντιπολίτευση, απέναντι σε όλες τις κυβερνήσεις που διαδέχθηκαν η μια την άλλη μετά τις βουλευτικές εκλογές του 2018, επιβλήθηκε ως η βασική εναλλακτική και είδε το ποσοστό του να απογειώνεται από το 4,3% πριν από τέσσερα χρόνια σχεδόν στο 26% και να αναδεικνύεται σε πρώτη δύναμη του ιταλικού κοινοβουλίου.

«Οι Ιταλοί έστειλαν καθαρό μήνυμα υπέρ μιας κυβέρνησης της Δεξιάς υπό την ηγεσία των Αδελφών της Ιταλίας», είπε η Μελόνι επιβεβαιώνοντας τη φιλοδοξία της να γίνει η επόμενη πρωθυπουργός. «Θα κυβερνήσουμε με σκοπό να ενώσουμε τον λαό, να προαγάγουμε αυτά που τον ενώνουν μάλλον παρά αυτά που τον χωρίζουν», πρόσθεσε καλώντας για «ενότητα» και κατευνασμό, αναγνωρίζοντας πως η προεκλογική εκστρατεία ήταν «βίαιη και επιθετική». «Δεν θα προδώσουμε την εμπιστοσύνη σας», διαβεβαίωσε όσοι ψήφισαν τον δεξιό συνασπισμό.

Η συμμαχία υπό τη Μελόνι αναμένεται να εξασφαλίσει απόλυτη πλειοψηφία των εδρών, τόσο στη Βουλή, όσο και στη Γερουσία κι ο πρόεδρος της Ιταλίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, αναμένεται να δώσει στην Μελόνι την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, που θα μπορούσε να αναλάβει περί τα τέλη Οκτωβρίου, αν όλα πάνε καλά. Η παράταξη που ίδρυσε στα τέλη του 2012 η Τζόρτζια Μελόνι με συνοδοιπόρους της διαφωνούντες του μπερλουσκονισμού ξεπέρασε το Δημοκρατικό Κόμμα (PD) του Ενρίκο Λέτα, που δεν κατάφερε να φράξει τον δρόμο της ακροδεξιάς και πέφτει κάτω από το φράγμα του 20% των ψήφων, με φόντο τη συγκριτικά χαμηλή συμμετοχή του εκλογικού σώματος στη διαδικασία (64,07%, από 73,86% το 2018). Η αντιπρόεδρος του PD Ντέμπορα Σερατσιάνι αναγνώρισε τη «νίκη της δεξιάς υπό την Τζόρτζια Μελόνι», κάνοντας λόγο για «βραδιά θλίψης για τη χώρα».

Ο πολιτικός σεισμός στην Ιταλία καταγράφεται δύο εβδομάδες έπειτα από εκείνον στη Σουηδία, όπου η συντηρητική συμμαχία που συμπεριλαμβάνει τους Σουηδούς Δημοκράτες (SD), ένα κόμμα που προέκυψε από το νεοναζιστικό κίνημα, κέρδισε τις εκλογές κι έγινε η μεγαλύτερη δεξιά παράταξη στη σκανδιναβική χώρα. Το SD και το κόμμα της Μελόνι ανήκουν στην ίδια πολιτική οικογένεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε μια παρέμβασή της, που εκλήφθηκε στη Ρώμη ως προειδοποίηση, υπενθύμισε προ ημερών πως η ΕΕ διαθέτει «εργαλεία» για να τιμωρεί κράτη που καταπατούν το κράτος Δικαίου και τις κοινές αξίες. «Οι Ιταλοί παρέδωσαν μάθημα ταπεινότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία, με τη φωνή της κυρίας φον ντερ Λάιεν, προσπάθησε να τους υπαγορεύσει τι θα ψήφιζαν», σχολίασε δηκτικά ο Γάλλος ευρωβουλευτής Ζορντάν Μπαρντελά, του Εθνικού Συναγερμού (RN) της Μαρίν Λεπέν.

«Καμιά απειλή οποιουδήποτε είδους δεν μπορεί να σταματήσει δημοκρατία», πρόσθεσε υποστηρίζοντας πως οι Ευρωπαίοι «παίρνουν τη μοίρα τους στα χέρια τους». Μαύρο πρόβατο στις Βρυξέλλες, ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν ήταν ο πρώτος που συνεχάρη τη Μελόνι. Μέσω του πολιτικού συμβούλου του και βουλευτή Μπάλας Όρμπαν, πρόσθεσε: «σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, χρειαζόμαστε όσο ποτέ φίλους που έχουν κοινό όραμα και κοινή προσέγγιση για τις προκλήσεις στην Ευρώπη».

🇮🇹👏Congratulations @GiorgiaMeloni, @matteosalvinimi, @berlusconi on the elections today! In these difficult times, we need more than ever friends who share a common vision and approach to Europe's challenges.

🇭🇺🤝🇮🇹Long live the Hungarian-Italian friendship! pic.twitter.com/4PN2ZDEJoZ

— Balázs Orbán (@BalazsOrban_HU) September 25, 2022