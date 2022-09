Ιράν 20χρονη: Σκότωσαν «το κορίτσι με την αλογοουρά»

Η 20χρονη Χαντίς Νατζαφί, βρίσκεται ανάμεσα στους νεκρούς από τις ταραχώδεις διαδηλώσεις στο Ιράν. Η ξανθιά διαδηλώτρια είχε εμφανιστεί τις προηγούμενες μέρες σε βίντεο που έγινε viral και την απεικόνιζε να στέκεται με θάρρος απέναντι στους άνδρες της ιρανικής αστυνομίας, χωρίς να φορά την υποχρεωτική από την «Αστυνομία Ηθών» χιτζάμπ. Παράλληλα έπιανε τα μαλλιά της σε αλογοουρά και είχε γίνει γνωστή ως «το κορίτσι με την αλογοουρά, σύμβολο των διαδηλώσεων». Σύμφωνα με πληροφορίες, η Χαντίς Νατζαφί, έπεσε νεκρή με έξι σφαίρες στο λαιμό, το πρόσωπο και την καρδιά, διαδηλώνοντας στην Τεχεράνη. Η νεαρή Ιρανή, τουρκικής καταγωγής, δολοφονήθηκε την περασμένη Πέμπτη από τις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν κατά την διάρκεια διαδηλώσεων στην πόλη Καράτζ, 36 χλμ. δυτικά της Τεχεράνης.

Her name was hadis najafi, a 20-year-old girl, bold and brave. she got killed by 6 bullets in the city of Karaj. She was only 20. Say her name. #مهسا_امینی #IranProtests2022 pic.twitter.com/mD4mcwOf6n

Η είδηση της δολοφονίας της Νατζαφί έγινε γνωστή χθες Κυριακή από την Ιρανή δημοσιογράφο Μασίχ Αλινετζάντ, που ανάρτησε στο Twitter την κηδεία της 20χρονης διαδηλώτριας και έγραψε: «Αυτή είναι η κηδεία της 20χρονης #HadisNajafi, η οποία έπεσε νεκρή στο δρόμο από τις δυνάμεις ασφαλείας κατά των διαδηλωτών. Η Χαντίς ήταν ένα καλόκαρδο κορίτσι και αγαπούσε τον χορό. Διαδήλωνε κατά του βάναυσου θανάτου της #MahsaAmini. Το έγκλημά τους: ήθελαν ελευθερία». Η αδελφή της Χαντίς μίλησε στη δημοσιογράφο λέγοντας πως η 20χρονη δεν μπορούσε να παραμείνει σιωπηλή μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί. Τα Ηνωμένα Έθνη ζήτησαν από το Ιράν ανεξάρτητη έρευνα για τον θάνατο της Αμινί «Μετά την Μαχσά Αμινί, ο θάνατος της Χαντίς Νατζαφί σοκάρει το Ιράν», γράφει το γαλλικό περιοδικό le Point.

«Μέσα στο δρόμο, με τα μαλλιά λυμένα: οι τελευταίες φωτογραφίες της Ιρανής Χαντίς Νατζαφί, που πυροβολήθηκε με έξι σφαίρες», μεταδίδει το γαλλικό δίκτυο TF INFO σημειώνοντας ότι μετά από 10 μέρες διαδηλώσεων, τουλάχιστον 54 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί κατά την διάρκεια των βίαιων επεισοδίων, σύμφωνα με την οργάνωση Iran Human Rights. Η 22χρονη Μαχσά Αμινί συνελήφθη από την «Αστυνομία Ηθών» την περασμένη εβδομάδα στην Τεχεράνη επειδή δεν φορούσε σωστά την μουσουλμανική μαντίλα (χιτζάμπ) που καλύπτει το κεφάλι και μέρος του προσώπου Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οι άνδρες που την συνέλαβαν την χτύπησαν βάναυσα, με αποτέλεσμα η κοπέλα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου έπεσε σε κώμα και τελικά απεβίωσε. Οι Αρχές υποστήριξαν πως η Αμινί έπασχε από καρδιολογικό πρόβλημα, ωστόσο, η οικογένειά της τονίζει πως η 22χρονη ήταν υγιέστατη.

1)

Heartbreaking News:

This woman who’s video of getting ready to stand face to face with the killer of #MahsaAmini got killed herself.

Her name was Hadis Najafi. Her sister told me that she was only 20 Yr old and she got killed by 6 bullets in the city of Karaj. #مهسا_امینی https://t.co/9zagfYe4FJ pic.twitter.com/6wAIFNag1G

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 25, 2022