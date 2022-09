Φέντερερ τελευταίο ματς: Δακρυσμένος, αποχώρησε από την ενεργό δράση εν μέσω αποθέωσης

Ένα ιστορικό τελευταίο ματς προτού αποσυρθεί έδωσε χθες στο Λονδίνο ο Ρότζερ Φέντερερ πλάι στον Φελίπε Ναδάλ. Ο άνθρωπος που λατρεύτηκε όσο λίγοι τενίστες, αποχαιρέτησε την ενεργό δράση με συμπαίκτη τον φίλο του, αλλά και μεγάλο αντίπαλό του στα γήπεδα, τον Ράφα Ναδάλ. Απέναντί τους οι Αμερικανοί Σοκ και Τιάφο, που είχαν το προνόμιο να δουν από όσο πιο κοντά γίνεται την αποχώρηση τους σπουδαίου Ελβετού, σε ένα γήπεδο που ήταν κατάμεστο. Στο τελευταίο παιχνίδι του ιστορικού τενίστα, τα πάντα περιστρέφονταν γύρω από αυτόν.

Το «Let’s go Roger, let’s go» δεν σταμάτησε να ακούγεται, ακόμη πιο δυνατά όταν έχανε έναν πόντο. Η αλήθεια είναι ότι δεν έτρεξε και πολύ. Την περισσότερη δουλειά την έκανε ο Ναδάλ που προσπαθούσε να κλείσει ο φίλος του την καριέρα του με μία νίκη.

Και η αλήθεια είναι πως έφτασε κοντά καθώς έχασαν στο τάι μπρέικ το δεύτερο σετ (7-6), ενώ στο τρίτο που ήταν super tie break βρέθηκαν με match point (9-8), αλλά δέχτηκαν τρεις σερί πόντους και έτσι έκλεισε με ήττα την καριέρα του ο θρύλος των court.

Please welcome to the black court, Team Europe's @rogerfederer and @RafaelNadal. #LaverCup pic.twitter.com/lnX3hOTMQc

— Laver Cup (@LaverCup) September 23, 2022