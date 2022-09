Πατατάκια με γεύση αιδοίου: Ένα… πικάντικο σνακ

Μια εταιρεία στη Λιθουανία έκανε διαθέσιμα τα πρώτα πατατάκια στον κόσμο που έχουν γεύση αιδοίου και ήδη έχουν τεράστια ζήτηση.Ένα ασυνήθιστο σνακ αποφάσισε να κυκλοφορήσει η εταιρεία Chazz στη Λιθουανία, καθώς έκανε διαθέσιμα τα πρώτα πατατάκια με γεύση αιδοίου στον κόσμο. Μάλιστα, παρά την «τσιμπημένη» τιμή τους, στα €9,9/σακουλάκι, έχουν γίνει ανάρπαστα, με αποτέλεσμα η εταιρεία να έχει ήδη προβεί σε ανακοίνωση που προειδοποιεί για καθυστερήσεις στην παράδοση του προϊόντος.

«Προσοχή, λόγω του μεγάλου αριθμού παραγγελίων, η παράδοση γίνεται σε 5-10 εργάσιμες μέρες. Άλλωστε, αξίζεις να περιμένεις κάτι που σου προκαλεί μεγάλη ικανοποίηση», αναφέρει η Chazz. Η εταιρεία στο επίσημο site της για το συγκεκριμένο προϊόν αναφέρει τα εξής: «Σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, οι millennials κάνουν ερωτικές επαφές τρεις φορές λιγότερο από τους γονείς τους», τονίζοντας πως το γεγονός αποτέλεσε αφορμή προκειμένου να φτιάξουν τα πατατάκια και να βοηθήσουν τους νέους «να ξεπεράσουν τα όρια, να μιλήσουν για τον έρωτα, να κάνουν έρωτα και να ξεπεράσουν τους γονείς τους. Μόλις τα δοκιμάσετε θα θυμηθείτε τις ερωτικές σας περιπέτειες, την πρώτη σας αγάπη».

New brand of potato chips on sale from Lithuania.

Packaging comes complete with black and white Masonic duality checkerboard, sun/moon symbolism & pyramid with all-seeing eye.

And the chips are real – https://t.co/Zvr4J0mqPh pic.twitter.com/n6e1g6qQBE

